高雄市政府Youtube頻道「緊看邁」系列28日發布新影片，影片透過沉悶無聊的辦公室，對比出高雄接連舉辦活動的趣味性，並打出「兩年拚四年、高雄動起來」的標語，期盼喚醒民眾近2年來高雄各項豐富活動的回憶，並行銷即將到來的台灣設計展及跨年等活動。

高雄市暑期舉辦的旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華及首次辦理的風箏節，讓大批人潮湧入旗津；2022臺灣文博會及台灣設計展帶出台灣IP及高雄原創，讓高雄設計能量展露無疑；深具文化深度之旅的文博繞境及睽違4年重磅回歸的Takao Rock 打狗祭，讓民眾一探港都風情。

雖然暑假結束，但高雄活動卻不停歇，接下來將迎來台灣設計展、跨年活動。2022年台灣燈會也在近期屢報佳績，目前已累積20座國際獎項，顯現出市府不僅致力傳統產業轉型，也在疫情期間透過各項大型活動，凝聚市民認同感，讓高雄站上國際。

高市府指出，疫情期間市府團隊秉持「兩年拚四年」的精神，堅持以線上線下各種方式辦理高品質、高規格的大型活動，如跨百光年、國慶煙火、2022台灣燈會在高雄、2022臺灣文博會及台灣設計展等，以城市的尺度展現高雄特殊在地文化、藝術設計及海港特色。

在疫情趨緩的後疫時代，市府加碼國旅補助，觀光振興給予店家生存力量，解放民眾束縛已久的旅遊熱情，並透過活動的規畫及串聯，深究文化底蘊、激發文創量能，點燃觀光熱潮。高市府不斷在文化觀光層次匯聚能量、獲得榮耀，讓高雄人找回參與活動的熱情，大聲說出「我高雄，我驕傲」。