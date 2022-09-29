竹北市長參選人林為洲（右）端出政見，認為竹北應該再設一座國民運動中心。（林為洲團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

選戰倒數60天，民進黨竹北市長參選人鄭朝方29日首播首支競選形象短片「便利貼市長篇」，該形象影片力邀曾入圍金馬獎的導演張柏瑞拍攝。國民黨竹北市長參選人林為洲則推出在竹北舊城區蓋一座國民運動中心的政見，目前竹北僅有竹北體育園區的國民運動中心，但舊城區市民往返不便，他認為竹北迫切需要另一座，位址應設在舊城區。

鄭朝方團隊推出首支競選形象短片便利貼市長篇，短片將先前便利貼共造願景竹北行動和願景行動胖卡納入外，有別於選舉政見的沉重風格，主打鄭朝方年輕活力、行動力與和市民站在一起的特色。

該競選形象影片力邀曾入圍金馬獎的導演張柏瑞拍攝，以輕快音樂與竹北各項文化、建設、生活空間環景帶入，展現城市的年輕與朝氣。鄭朝方化身便利貼市長、許願精靈，走訪公園、學區與民眾溫馨互動。

林為洲則有感竹北運動風氣提升，加上攻城獅帶動的籃球熱潮，他承諾未來當選竹北市長，任內將推動竹北舊城區建造另一座國民運動中心，供市民使用。

林為洲表示，竹北市高達21萬的人口，卻只有一座位在竹北體育園區的國民運動中心，因運動人口日趨增加，場地和容量已不敷使用，加上舊城區市民往返不便，市民前往高鐵特區運動意願比例較低，因此，竹北市迫切需要另一座國民運動中心，地點應設定在竹北市舊城區。

盤點舊城區空間，竹北夜市對面原文小十用地，現有舊城區首座非營利幼兒園約400坪且已動工，林為洲正積極向縣長楊文章爭取另外800坪興建國民運動中心。預期將來西區國民運動中心能成為竹北舊城區的新地標，活化竹北舊城區並讓竹北成為兼具活力與運動文化的新興城市。