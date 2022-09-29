國民黨議員吳嘉和說，連綠營民代都看不下去，把抹黑影片傳給他看。(蔡依珍攝)

國民黨議員吳嘉和日前在公開場合稱市長鄭文燦是「三多市長」的影片，遭網軍後製剪輯抹黑他說謊，吳29日在國民黨團聲援下開記者會，稱鄭文燦就是預算多、舉債多、土地賣最多，數字都是來自桃園市政府和審計處，痛斥網軍顛倒是非，「做影片的才是說謊的人！」

吳嘉和日前在公開場合稱前縣長吳志揚舉債僅200餘億，8年後竟高達1400多億，且舉債多卻看不到建設，該影片遭網軍後置駁斥，並在他臉上打「說謊」、「造謠」、「Fake」等字樣，斥他是有心政客，為了選舉顛覆事實抹黑。

吳嘉和說，影片在中壢各大群組瘋傳，連綠營民代都看不下去傳給他，他一定要出面譴責網軍側翼不實言論，澄清當時的發言，主要是對「三多市長」鄭文燦，稱他預算多、舉債多、賣地多，強調說的都是事實，全因傷害到市政團隊，才遭網軍圍剿攻擊，希望挽救綠營選情。

議員梁為超說，黨團站出來開記者會就是要全力聲援吳嘉和，強調吳嘉和所說的負債數據，全來自市府財政局長歐美鐶，難道歐美鐶講的數字是錯的嗎？怒斥「1450」在混淆視聽、打擊國民黨議員，非常可恥，呼籲選民唾棄1450。

「說謊造謠的是民進黨網軍！」議員舒翠玲說，「預算多」過去8年累積逾8000億，「舉債多」從桃園市決算報告看得非常清楚，雖然主計處公布截至8月底的桃園市長短債僅252億元，但審計處報告不斷提醒大家，自償性基金借款614億、集中支付專戶調借更創歷史新高達588億元，三筆都是已經花掉的錢，加起來合計舉債1454億元，都是未來桃園市民必須要償還的。

舒翠玲說「賣地多」，鄭文燦上任8年以來，共賣掉360多筆土地、入庫697億，區段徵收、重劃區、抵費地、抵價地全都賣光，只剩青埔幾筆有地上權的、還有航空城還沒取得的土地，沒辦法賣，「三多市長」當之無愧。

議員詹江村說，鄭文燦老愛跟前朝對比，但過去桃園縣1年預算是500餘億，升格後1年預算是逾1200億，桃園負債沒有因此降低，反而逐年累加。他也提到攻擊吳嘉和是民進黨的選戰策略，主因是坊間流出最新民調，吳嘉和排名第11名，而中壢選區市議員剛好就是11席，民進黨想藉由1450網軍側翼攻擊，拉下第11名的國民黨吳嘉和，民進黨就可以擠進1席。

詹江村說，從流傳的影片看來，吳嘉和已無讓人可抹黑之處，只好從問政去著墨，反而證明民進黨鄭文燦執政確實就是高負債，呼籲選民睜亮眼睛，搶救國民黨最後一席、搶救願意監督市政預算的重要一席，支持認真的民意代表，讓吳嘉和繼續當選問政。

新聞處長詹賀舜表示，市府已經多次說明，按照《公共債務法》全國一致的標準，納入法定債限之債務是指長短期借款及透支款項，市府嚴格控管公共債務，截至今年7月底止，桃園市債務餘額240億元、人均負債1.06萬元，債務餘額及人均負債皆為6都最低，市府有效開源節流、積極推動各項重大建設，桃園整體財政狀況相當穩健。

詹賀舜指出，議員將基金調度、自償性基金納入公共債務計算，這並非法律規定之事實，而應以同一標準計算各縣市債務餘額，不能嚴以對待桃園，寬以計算其他縣市。如以此標準計算，至去年底為止，高雄市將負債3345億元、新北市將負債2995億元、台北市將負債3014億元、台中市將負債1856億元，而桃園則負債1289億元，在六都中排名第五。