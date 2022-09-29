最近台灣三大電信業上演超頻爭議吵很大，焦點就是在台灣大(3045)併入台灣之星後，其在1Gbps以下的黃金頻段中超標10M，以目前戰局來看，中華電(2412)、遠傳(4904)主張法規就是鐵律，加上會有關鍵頻率資源過度集中的問題，喊話台灣大應以法為依歸，台灣大這方則堅守這將損害台灣之星280萬用戶，不願繳回頻譜，爭議越演越烈，台灣之星、亞太電(3682)也紛紛出面護新主(台灣大、遠傳)，儼然是一場大亂鬥，只是，追根究底再多、訴諸媒體效果有限，畢竟艱澀難懂的頻譜、法規都不是消費者的「菜」，究竟頻譜還不還，還是主管機關一句話，一切依法有據，該怎麼辦就怎麼辦，讓電信產業回歸正軌，才是市場樂見的。

台灣大積極主張為保障用戶權益，故繳回頻譜是最不願意走的路，且緊咬中華電、遠傳也有超頻問題，只是中華電明白表示，通傳會認定中華電與亞太電換頻後超頻部分符合「行動寬頻業務管理規則」，該等頻寬亦未能釋出再予利用，反而不利於頻率使用效率及公共利益，簡單來說，就是繳回也沒用，無助於公共利益，至於遠傳，也多次公開表示，該繳回就會繳回，一切遵從法規，「我又沒說不繳回」，所以回歸該事件本身，關鍵還是在台灣大，假設最終主管機關認定該繳回，「繳」還是「不繳」，各種結果的隨機應變模擬，這才是台灣大必須面對的現實。

電信業為法規管制行業，屬於高度寡占事業，且攸關國家安全利益，電信業者在手握有國家重要稀有資源頻譜的前提下，除需要承擔社會責任下，遵守法規更是最基本的，所以本次頻譜的爭議，無論博出多大的聲量，關鍵還是在主管機關的決議，讓業者可以在依法有據的環境下公平競爭。

反觀消費者市場，相信大多數人艱澀難懂的頻譜問題、電信法規等並不是非常了解但也不想了解，以消費者立場來說，資費、通訊品質或是加值服務的內容才是與消費者息息相關的，電信產業目前消費市場仍是最關鍵核心業務，如何「討好」消費者才是電信業的重中之重，只盼超頻爭議儘速落幕，電信業者可以把焦點放回到消費者身上，這才是大多數人樂見的。