今年台灣對美最大旗艦活動「2022美國台灣形象展」，即將於10月12日連續三天首進華府雷根大廈舉辦。外貿協會今天舉辦展前記者會，宣布將有83家台灣頂尖企業參展，其中16家大廠營收就占台上市櫃36％。經濟部駐美外館早就全面邀請美國企業、政府官員、國會議員參加，不過行政部門最高層級可以到哪裡，貿協並未透露。

過去5年，台灣形象展在新南向國家就辦了20多場，但與我關係熱絡的美國卻從未辦過。外貿協會董事長黃志芳表示，今年就是首度開赴美國華盛頓，規劃時就邀請AIT美國在台協會合作，頻繁每兩周就一開一次會討論。他盛讚：「這是美台最強的形象平台！」

今天記者會公開展覽細節，黃志芳指出，此以展覽、論壇、企業參訪團，進行三箭齊發，外加2場論壇、2大訪問團，要打造今年台美商務交流層級最高平台。

赴美參與的台企共計83家，黃志芳直以「可說是精銳盡出」形容，其中16家企業佔台灣上市櫃公司年營收36％，包括鴻海、和碩、群創、光寶、台達電子、技嘉等。

兩大產業交流團訪問團則分別為電動車與生技醫療，要搭上美國大基建計畫與疫後醫療產業商機，走訪美國東西兩岸知名企業。10月2日，黃志芳會先率電動車產業交流團飛過去，走舊金山，經底特律，在形象展開幕前抵達華府。另外一團生技產業交流團路程則相反，開幕後才走訪舊金山。

展覽當天將同步舉辦美台創新醫療與智慧移動兩場論壇，由前副總統陳建仁、前中研院長翁啟惠、台中榮總院長陳適安、鴻海及穩懋半導體等高階主管發表專題演說。

為何首次在美舉辦形象展就選在華府DC？黃志芳說，雷根大廈過兩條街就是白宮，賓州大道再走下去，就是美國國會山莊，且幾乎所有美國大企業在當地都有辦公室，試問美國還有甚麼地方比這裡更適合舉辦形象展。

此次台灣形象展以「無限臺灣，十力臺灣」為主軸設置10大形象館，要同步呈現台灣科技硬實力與文化軟實力，領域涵蓋電動車、5G、智慧城市、智慧醫療、航太科技、台灣文化與美食等。同時，貿協亦將邀請網紅帶看展覽，讓無法親臨現場的民眾皆能在線上感受。

2021年台對美出口達到657億美元，成長8成之多，創下歷史新高，躍居美國第八大貿易夥伴，經濟部希望藉由美國台灣形象展，將台美交流推向高峰。