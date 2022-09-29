台積電去年底宣布將在高雄設廠，國民黨團今召開「停電、浮屍、高房價，陽光高雄不幸福」記者會痛批，此消息一傳出後，高雄小市民還未享受到好處，就面臨房價高、停電頻傳的惡果，另外，從今年3月以來，高雄已發現21具浮屍，代表陽光高雄的人民並不幸福，幸福城市淪為浮屍城市，呼籲高雄市政府拿出改善方法。

國民黨團副書記長吳怡玎表示，台積電要到高雄設廠消息傳出後，高雄房價在一年內漲幅達20％至30％，像橋頭、楠梓一帶公告價每坪單價26萬元，但在當地已看到推出每坪40幾萬元的售價；而相對的薪資水平卻未隨之調漲，今年9月統計高雄市平均薪資3萬5704元，不要說高雄在地年輕人買不起，可能連台積電員工都買不起。

吳怡玎認為，台積電要在高雄設廠是一件好事，但小市民工作不一定在台積電，房價已經被台積電「墊」高了，高市府該如何解決？應拿出政策及具體改善方法。

吳怡玎指出，近三年來，高雄每個月房貸占每一家庭可支配所得已從30.4％提升到35.9％，隨著物價也上漲，可能壓縮的會是子女教育經費和年長者長照經費，而高雄社宅的達成率是六都之末，但現任市長陳其邁頻頻收割中央的政見，呼籲高雄市政府拿出魄力，自己建社宅。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯表示，9月高雄出現8次無預警停電，面對頻繁停電問題，但高雄市高官卻沒有把市民的小事變成官員的大事，但高雄拿到台電促進電力發展的補助，遠高於新北、台中，但陳其邁根本沒想要解決供電穩定問題，拿到中央鉅額補助，卻把停電當作喝水吃飯，習以為常，呼籲勿讓市民淪為二等公民。

謝衣鳯指出，從今年3月以來，高雄已發現21具浮屍，代表陽光高雄的人民並不幸福；高雄擁有全國最多的社福中心，代表中央對高雄的補助並沒有不足，但為何高雄人仍然不幸福，讓幸福城市變成浮屍城市，高市府應檢討施政態度，有沒有把市民幸福感當作市長大事，不是一昧抱貓當暖男，呼籲拿出魄力解決問題。