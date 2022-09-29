「我兒子車禍」 老婦徘徊路中找目擊者 背後藏洋蔥惹警哭了 戴志揚翻攝

高雄岡山一名80歲老婦，日前站在車水馬龍的大馬路上無助地東張西望，貌似不曉得在找尋什麼遺失物，由於當地來往車輛多，目擊民眾發現後先將該名老婦牽到路旁等候，立刻通報派出所員警協助。但老婦含糊其詞，自稱接到電話有人告知她的兒子車禍送醫，想到現場找尋目擊者，警方事後護送老婦返家，家人才告知，老婦的兒子早已在多年前因交通事故離世，老婦可能思念過度才回重返現場，背後隱藏的洋蔥，讓員警感到相當不捨。

岡山分局彌陀分駐所日前接獲民眾報案，一位老婦人站在大馬路中央東張西望，不曉得在找尋什麼，由於車流量相當大，報案人深怕發生意外，便先將老婦牽引至路旁，再通報警方前往查處。

高雄一名老婦徘徊在大馬路中找兒子車禍目擊者，直到遇見家人才知道背後藏洋蔥。(戴志揚翻攝)

經了解，該名80歲的鄭姓老婦當天凌晨從家中徒步外出，行經彌陀區鹽埕大路向路人表示稍早接到電話，稱她的兒子昨晚發生車禍送醫治療，欲詢問是否有人目擊事故過程，由於老婦言詞含糊，對於細節亦無法清楚描述，旁人只好請求警方協助；警員郭仲坤、馬婉婷等人到場後，見老婦神情緊張，先是安撫她激動的情緒，再細心詢問有關車禍事故的詳細情形。

但是老婦一再表示自己是接到電話通知後隨即趕來，對於車禍細節卻是毫無所知，員警見老婦精神狀況不佳，便決定先將老婦護送返家並聯繫家人協助；沒想到在老婦住家附近便巧遇當地里長及四處找尋老婦的家人，一問之下才得知原來老婦兒子已在多年前發生交通事故離世，猜想老婦可能傷心過度才會不斷陷在過去的回憶中，獨自外出想到現場了解車禍情況，讓員警感到十分不捨。

岡山警方呼籲，家中如有無法自理生活或年事已高、記憶力不佳的親友，可至社會局網站長青綜合服務中心或透過警勤區員警申請「安心手鍊」，將記載家屬聯絡資訊的掛飾配戴在身上；當不慎走失時，配有安心手鍊能讓處理人員能第一時間掌握情況，以利提供相關協助。