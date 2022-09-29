「摩卡珈琲」標榜不苦澀並融入香甜可可醬與鮮乳，怕苦的民眾也能接受，85元。（Mister Donut提供）

甜甜圈品牌Mister Donut即將邁入第18個年頭，為了感謝粉絲，特地推出8入甜甜圈只要188元優惠，平均一顆甜甜圈最低不到25元；不只甜甜圈，飲品也有生日禮，凡購買珈琲或茶歐蕾系列現做飲品之指定品項，即可享現折18元優惠。

Mister Donut近期將咖啡豆升級，產地精選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、尼加拉瓜4國，恰到好處的中深烘焙度，帶有堅果、奶油香氣，恰好天氣漸涼，因應咖啡豆品質升級，品牌也順勢讓秋冬受歡迎的可可系列飲品回歸，以可可作為主題打造「摩卡珈琲」及「可可伯爵茶歐蕾」兩款療癒系飲品來溫暖粉絲們。

「摩卡珈琲」以新加入的咖啡豆所帶來的堅果、奶油感受為基底，並以特製比例溶入香甜可可醬、醇濃可可粉和濃郁鮮乳，為咖啡增添一抹香甜可可風味，絕對是怕苦又想喝咖啡的首選；不喝咖啡的消費者也可選「可可伯爵茶歐蕾」，依醇厚伯爵紅茶加入香醇鮮乳為基底，增添微苦不甜膩的濃郁可可，讓香氣四溢的伯爵茶歐蕾，多了一層可可微苦香氣。