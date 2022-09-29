近日由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》目前才播出3集，已經得到不少負評，該劇改編自日本知名電視劇《東京女子圖鑑》，描述一個從小嚮往台北的年輕台南女孩追求夢想而來到台北工作的故事，而該劇播出後引發許多毒舌批評，「我就吐血把我體內的壞血都排光光了，從今以後我的命就是這部片救的」，該貼文更點出3大出戲吐槽點，網友們紛紛贊同看到笑。

桂綸鎂所飾演的「林怡珊」在劇中出身台南永康，而後到台北的第一站，正是住在台北永康街，巧妙的用2個「永康」做對比，實際上台南永康算是繁華又熱鬧的地區，但戲劇為了呈現城鄉對比，將台南永康拍得非常鄉下，有網友建議：「好歹也找南投信義VS台北信義，還比較有說服力一點。」

另外劇中時空背景混亂，明明畫面是有智慧型手機的年代，但桂綸鎂一開始到台北，卻拿出筆記本找住址，讓觀眾傻眼，「現在到底什麼年代？」另外桂綸鎂的媽媽託王柏傑帶台南的名產北上，一解思鄉情懷，沒想到畫面拍到的是台中大甲名產裕珍馨的餅，要被觀眾認為田野調查做得不夠透徹，連名產來自哪個地區都搞混。

最為人詬病的是，戲劇為了呈現出南北之間的差距，不斷在台詞與對白中強調，「北部人就是冷漠、南部人就是不懂看臉色」或是「台北人就是不會多管閒事」，連劇情都不斷強調，如桂綸鎂在台北捷運上掉東西沒人理、不小心擋到自行車道遭挨罵，甚至是意外發現小阿姨是小三的秘密遭到白眼等，這種為台北人與台南人貼上標籤的劇情，也讓大家紛紛感嘆太過出戲。