針對網路上自稱「新竹媽媽」的一篇文章，引起綠白網軍大戰，甚至互嗆「虹衛兵」。國民黨新竹市長參選人林耕仁競總發言人徐維遠在臉書發文，他說擬政見、走基層，傾聽民眾心聲，時間都不夠了，為何綠白網軍側翼，還有空閒互噴口水？

徐維遠在臉書指出，「新竹媽媽」這幾天鬧得沸沸揚揚，民進黨、民眾黨網軍火力全開，一個譴責霸凌沒有特定政黨立場的地方媽媽，另一個指責對方操作輿論風向裡應外合，火花占據議題、爭論充斥版面，但一來一往之間，選民看不懂，根本不想理會。

徐維遠說，這不是新竹人想要看到的選舉，新竹人理性、務實、判斷能力極高，不用這些側翼帶風向，也能辨別是非，新竹一畝三分地，就是45萬人口的城市，但沒想到，今年底選戰卻是史上最激烈。

徐維遠指出，綠白從台北這兩周不斷狹帶大量資源兵力投入新竹，兩軍重裝壓陣，彷彿一場軍備競賽，但很遺憾，資源都不放在討論城市未來，反而是強化負面選戰、極盡所能拉升對方的仇恨值來成就自我。

他認為，選民企盼的願景討論，就這樣淹沒在深不見底且不斷向下沈淪的政黨惡鬥之中，貶低對方，不會讓自己更好，同樣的，負面選戰，也不會讓新竹更好。