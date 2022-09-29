高雄市長陳其邁上任後大力支持農民，協助推廣農產品，大旗美地區農民有感於市長對他們照顧和支持，大旗美地區農會也決定站出來相挺市長，做陳其邁連任最有力的後盾。 (民眾提供／林雅惠傳真)

高雄市長陳其邁上任後大力支持農民，協助推廣農產品，大旗美地區農民有感於市長對他們照顧和支持，大旗美地區農會也決定站出來相挺市長，做陳其邁連任最有力的後盾。 (民眾提供／林雅惠傳真)

九合一選舉年底登場，高雄市長陳其邁上任後大力支持農民，協助推廣農產品，大旗美地區農民有感於市長對他們照顧和支持，大旗美地區農會也決定站出來相挺市長，做陳其邁連任最有力的後盾。

甲仙地區農會總幹事曾海星擔任陳其邁甲仙地區農會後援會執行總幹事；曾海星說，陳其邁是他印象中歷來到甲仙關心農友最頻繁的市長，今年甲仙梅子產季遇到產銷壓力，陳其邁第一時間就出手相助，一方面向中央去要收購加工的額度，一方面規畫青梅矮化手採的後續方針，除了替梅農解決燃眉之急，也協助農友技術改良，同時協助農會產品重新包裝和媒合上架國內外通路，大力協助讓農民都非常甘心。

曾海星也大讚陳其邁是最有行銷手法的市長，他指出今年8月舉辦的甲仙芋筍節，近16米高的紫色怪獸直接趴在甲仙大橋上，瞬間成為話題焦點；並感謝陳其邁多次去到甲仙，用網美照在社群上來協助行銷甲仙觀光和農產品，讓這個幾乎快被人遺忘的高雄後花園能夠再次受到全國矚目、再現風華。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，陳其邁上任後除了大力支持美濃各項軟硬體建設，美濃的白玉蘿蔔季、橙蜜番茄季，市長都親自出席；他也感謝陳其邁大力支持美濃的各項農業建設，包括推動擴大綠色農業資材中心與設置專門植物醫生諮詢室、美濃區雜糧運籌中心建置、冷鏈倉儲系統建置與農會現代化的未來超市籌畫與開幕等建設，陳其邁對美濃的支持都是每個美濃人都看得見的。鍾清輝由衷地表示，這麼親力親為、認真的市長，既然都拚了2年了，何不讓他再繼續為高雄賣命4年呢。

旗山農會理事長陳峯翔表示，日前屏東發生蕉價下跌，市長第一時間就指派農業局應變，在蕉價趨於平緩後，特別指示未來若有需求將會請中央加開去化點，市府也會全力來協助載運到屏東去化的運費，讓農民無後顧之憂，讓他非常甘心。此外，針對他們提及香蕉收入保險的建議，市長也馬上允諾會建議中央投保期間分做1年2季，以符合實際；另於不同鄉鎮均有種植香蕉的農民，也能在一個鄉鎮農會完成所有投保作業，屬人主義的投保模式，避免農民舟車勞頓，陳其邁在第一時間回應農民需求，讓農民感受到市府的誠意，旗山的農民也會在年底用選票來支持陳其邁，讓他凍蒜。

陳其邁大旗美地區各農會後援會幹部名單，包括旗山區農會後援會會長陳峯翔、副會長劉清日、執行總幹事方介佐；美濃區農會後援會會長謝志強、副會長蔡世珍、執行總幹事鍾清輝；六龜區農會後援會會長鍾享檸、副會長徐添春、執行總幹事林芷蕾；甲仙地區農會後援會會長呂興周、副會長周宥凱、執行總幹事曾海星；杉林區農會後援會會長劉永安、副會長楊正雄、執行總幹事吳惠珍；內門區農會後援會會長劉旺昌、會長鄭永辰、副會長蘇文能、執行總幹事洪輝煌。