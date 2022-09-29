行政院宣布自10月13日起放寬入境人員免居家檢疫，採0＋7自主管理防疫新制，防疫旅宿將全部退場，機場防疫車隊也逐步回歸常態經營。交通部說明，為協助業者回歸常態經營前的過渡時期，每房將給予一次性5000元補貼。

交通部長王國材指出，考量防疫旅宿配合政府檢疫政策，業者回歸常態經營前須進行旅宿清消與過渡期間整備無法營運等，因此將補助防疫旅宿業者每房5000元補貼，以協助其早日回歸常態經營，相關細節觀光局將於定案後對外公布。

10月13日起入境旅客交通方式，除現行親友／機關團體接送、自駕外，將開放無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸，亦即增加國道客運、機場捷運、高鐵及租車等交通工具選項供旅客使用。

考量入境旅客可選擇之交通工具將更加多元，王國材表示，防疫車隊將回歸機場計程車排班，但兼具防疫任務。入境旅客倘選擇搭乘機場計程車，收費回歸疫情前的收費方式，以跳錶方式計費，但現行機場防疫計程車司機補貼則維持至今年底。

交通部也說明，因現行各縣市防疫專車係搭載居隔者與確診者，因此各縣市防疫專車不受10月13日開放0＋7政策影響，其需求將俟各縣市疫情情況，由各地方政府滾動檢討增加或縮減，並由交通部公路總局依現行機制補助地方政府辦理。