金曲唱作小天后孫盛希與R&B天王J.Sheon，昨（28）日身穿Hogan2022秋冬新款羽絨外套以及主打鞋款，演繹本季強調「未來潮流」，展現時髦青春的氣息，其中孫盛希以銀色羽絨外套搭配內裡的黑色緊身衣亮相，直說今天的穿搭是「很代表未來主流的銀色。」不過談到未來的規劃兩人都直說健康很重要，近日因健身有成的J.Sheon表示近期希望可以把肩膀線條練好，而孫盛希則透露因為近期為工作維持身材，經常處於飢餓狀態，讓J.Sheon忍不住擔心地說「不要餓肚子啦」，讓現場多了一分溫暖的氣息。
此次HOGAN為迎接寒冷的冬天，推出多款時尚、保暖兼備的羽絨外套，對潮流穿搭十分有一套的兩位明星們，也透露冬日時尚的穿搭秘辛「外套通常會是穿搭重點。」不過腳上鞋款也通常會一併考慮進來，本季HOGAN秋冬系列鞋款設計緊扣未來潮流與元宇宙主題，並且跨越男女界線以中性風格呈現，運用黑色、銀色搭配及多彩撞色組合以及異材質拼接等手法，其中一款男女童款的厚底樂福鞋，同時被看重，J.Sheon更直接表白「我很喜歡欸」更透露自己會搭配寬褲，上半身選擇基本黑白色系上衣，若今天想特別突出則會選擇與鞋底呼應的藍色上衣，展現一致性，最後再搭上羽絨外套就是完美的冬日時尚典範。
除上述所說的有大膽撞色膠底的樂福鞋外，本季主打鞋款還有靴子與3R環保系列，靴子與樂福鞋同樣以厚底輕量為主;後者則使用國際認證環保回收物再造再利用，以精製鞋款起家的HOGAN，也將單品擴及至羽絨外套、包款配件上，秋冬系列更首度推出品牌設計的襪子，為消費者的穿搭提供更多元的選擇。
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