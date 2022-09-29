新竹林管處新制的馬拉邦山登山口標牌。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處新制的馬拉邦山登山路線圖標牌。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉馬拉邦山是中部知名登山步道，現已進入秋季，馬拉邦紅葉吸引許多山友登臨觀賞，新竹林管處全面更新馬拉邦山步道里程及牌誌等標誌，讓山友更能掌握山況。新換裝的里程牌，以不鏽鋼板烤漆，並在頂端設計楓葉形態的鏤空意象，藉此表達馬那邦山的賞楓步道風情與特色。

新竹林管處指出，馬那邦山標高1406公尺，為中部知名登山步道，山頂有一等三角點基樁一座，視野極佳，登頂山友可飽覽聖稜群峰及大安溪河谷景色，亦可向西遠眺鯉魚潭水庫與關刀山山系。冬季的楓紅是馬那邦山最知名景色，每年當第一波寒流抵達後，便開啟了上山賞楓熱潮。

竹管處說明，攀登馬那邦山分別有天然湖、上湖、珠湖三處登山口，三個登山口到達山頂的距離分別為天然湖2.3K、上湖1.75K以及珠湖2.39K，其中天然湖及上湖兩處登山口均位於大湖鄉東興社區境內，山友可選擇這兩處登山口，以一進一出的環形路線進行攀爬。珠湖登山口則是位於泰安鄉境內，由此攀登的山友會在1.26K處與上湖段的路徑會合。

竹管處表示，由於三個登山口常讓初次到訪的山友搞不清楚入山路徑，原有木製里程牌已有損壞且里程不符現況，讓山友未能獲得正確資訊，藉由這次的里程牌更新，提供更加明確的步道資訊，嘉惠到此一遊的山友們。

竹管處說，從去年設置新的手舉牌以及本次更新里程牌後，馬那邦山步道整修以及導覽牌更新工程也積極規劃中，整修完成後將能提供山友更優質的自然步道體驗，也請山友們共同維護這些得來不易的步道設施，讓大家都能享受這片美好的自然環境。