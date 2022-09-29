做不成戀人，但是我們還是可以做朋友，對於這句話，很多人會嗤之以鼻，更有人覺得根本不可能，不變成仇人就算不錯了，但是，就是有些人有本事跟前任相處融洽，《摘星工廠》運勢專欄指出雙魚座、獅子座、雙子座分手後還能跟前任做回朋友，即使心裡有疙瘩，但是講開後可以玩成一片感覺什麼事也沒有發生過。

1.雙魚座

對不少人來說，分手了就代表緣份盡了，不該有任何的瓜葛了，但心軟重情，習慣人際關係總是有些藕斷絲連的雙魚座，要斷的乾乾淨淨並不容易，一個轉念就又心軟了，行事容易受到周遭氣氛及情緒影響的雙魚座，對待前任，要看心情，心情好，包容心也就變大了，所以如果分手後還想跟雙魚座做朋友的話，要好好地解決彼此的每一個問題，當他們心軟就有機會當朋友。

2.獅子座

獅子座做人勝在大氣，贏在放下，他們不會用傳統的思維來限制自己，分手不能做朋友，是很多人的想法卻不一定適用獅子座，當獅子座認為跟前任適合當朋友，就會以朋友的方式延續情誼，他們就不會在乎別人怎麼看，而會大大方方地伸出手，這樣也很好，因為在獅子座眼中朋友是不可或缺的一部份，即使是曾經愛過，也不想放棄這段緣份。

3.雙子座

雙子座在感情上不會有很重的糾結心，他們對於相處過的人，總是能抱著友好的心態，就算今天反目成仇，說不定明天又能惺惺相惜，況且，讓雙子座喜歡的人，往往有成為朋友的潛質，如果分手沒有經歷慘烈的過程，雙子座就能瀟灑地做回朋友，這也是雙子座很多人都喜歡的一個點，他們給雙方一個台階下，讓彼此都回到當初認識的美好階段。