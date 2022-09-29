「各黨擺爛，新選風來辦！」以桃園市議員牛煦庭為首的「桃園新選風連線」，感嘆選舉倒數不到2個月，卻不見政見、只剩歪風，29日宣布將自辦「市政擂台」，預告近期會到4位市長參選人公開行程遞交辯論邀請書，針對市民所關心的酸雨、鐵路地下化、債台高築等15個在地重大議題公開辯論，接受選民檢驗，期待能得到各陣營善意回應。

距離九合一大選不到60天的時間，戰態度、爭血統、扯緋聞佔據全台新聞版面，桃園新選風連線對選舉現況感到焦慮失望，從民意調查表態率不高，可以窺看出這很有可能成為一場出席率創下新低的地方大選。政治品質勢必更趨低落。

新選風連線指出本次選舉的四大歪風：一、只有華而不實的政策口號，沒有財政考量與政策落實的實質申論；二、只有金錢、資源的堆疊，沒有真知灼見的論辯；三、只有人際關係全面鞏固，沒有政策路線的全面攻防；四、只有對對手陣營的人格毀滅，沒有稱許競爭對手容人雅量。新選風認為，當負面選舉、網路聲量變成選舉戰場的唯一，那這場選舉注定「墮落」，只剩「愚民」與「欺騙」。

針對近日爭議，桃園新選風出示「政治文字雲」主視覺設計，秀出藍綠兩黨最關心的「周玉蔻」、「時指交寇」、「抗中保台」、「高虹安」等關鍵詞，佔據了社會輿論主要版面，桃園市民所關心的「酸雨」、「鐵路地下化」、「債臺高築」、「捷運棕線」、「通勤族權益」、「工業酸雨」等市政議題遭到嚴重邊緣化。

中壢區市議員參選人毛嘉慶批評，綜觀今年選舉，藍綠兩黨除了沒收初選、違背民主精神外，國、民兩黨六都參選人也都無意進行市政辯論，與選民面對面聚焦市政議題，表達對於地方發展的真知灼見，展現當選後施政上的雷霆手段。針對當下的選舉氛圍，桃園新選風連線四位成員，揭開政治文字雲主視覺中「市政論辯、選風改變」，公開邀請四位市長參選人進行市政大辯論，接受選民的檢驗。

毛嘉慶表示，面對市政辯論，既然各黨擺爛那麼新選風來辦，敬邀四位市長參選人出席「市政擂台」，針對十五項桃園在地重大議題進行公開辯論。他主張，四位準市長都必須「端出具體可行的政策牛肉」讓市民檢視，因此新選風架擂台，準市長說明白。毛嘉慶認為，創造桃園乾淨選風，全面回歸市政議題的政策辯論，這樣才能讓全國平均年齡最低的桃園市民感到驕傲。

針對十五項重大市政議題，毛嘉慶表示，桃園市庫空虛舉國皆知，後續資源分配已經出現難以調度及欠債歸墊的困難，但目前要選下屆市長的參選人，無一指出該弊端如何承接處理，反而大開新政見與建設支票，更沒有一位負責任地指出財源如何落實法制化。毛嘉慶呼籲選民睜大眼睛別再被騙，市長參選人不要閃躲，必須在市政擂台上直接面對選民、明確表態，否則「難道是要我們再選出下一個鄭文燦嗎？」此外，毛嘉慶批評，中壢區酸雨連年居台灣之冠，桃園市環保局自己都說跟番茄汁一樣酸，但這個冠軍讓中壢人完全高興不起來，多少的空汙、包庇，在我們的生活環境中惡性循環，政客怠惰、政府依法不行政，有多少臭不可聞？這也是桃園市長必須清楚回答選民的重要課題，不容迴避。

觀音區市議員參選人戴兆華表示，桃園市工業區面積有50％以上在觀音區，桃園市空污排放量，目前有45％以上，未來會有高達60％以上，也在觀音區。戴兆華分析，無論從區域公平性，或是受害人角度出發，還是回到公共設施配置的效率性上，這樣的分配，都是錯誤的。

戴兆華舉出，例如桃園市焚化爐，舊場在中壢，新場在觀音，焚化爐都在南區，這種潛藏性運輸效率的浪費，有人考慮過嗎？他質疑，要將各種嫌惡設施都集中在觀音也不是不行，可是必須做好配套措施，或是採用更嚴格、更先進的環保科技。他說自己雖然身為觀音區議員參選人，但不會延續過往陋習，只會爭取資源卻不解決問題，呼籲各市長參選人，請從整體市政規劃角度，提出如何處理觀音區污染過度集中，卻沒有對應管理及配套措施的問題。

桃園區議員參選人羅岳峰指出，本次桃園市長選舉中，公眾媒體注目的話題，除了論文抄襲，碩士學位遭雙殺的市長參選人外，剩下的，就是在三級地震下，天花板全數坍塌的「八德國民運動中心」，要不是天災作用，多數市民仍活在鄭文燦八年，大建設大發展的政治謊言中，市政建設未遭檢驗，難起輿論一絲波瀾。

羅岳峰指出，鐵路地下化期程一眨眼虛晃了八年，市府主張的都市縫合、車站起飛，至今仍如海市蜃樓，市民們又被騙八年。羅岳峰分析，現在因為缺工加上原物料上漲，台鐵桃園臨時軌的工程已經流標了三次，車站鄰近的土地徵收零進度，地下化是否要繼續、如何進行，龐大財政缺口如何填補？羅岳峰認為，所有市長參選人責無旁貸，必須發表立場與看法，更要提出政策解方。此外，羅岳峰認為，桃園近年移入大量雙北人口，也造成交流道上下班壅塞問題，市長參選人打算如何解決，必須說清楚講明白，到底是繼續增加交流道，還是用大眾運輸解決，市民朋友都在等未來準市長的答案。

龜山區議員牛煦庭指出，全台選舉過度關注周玉蔻，並非市民喜聞樂見的現象，桃園新選風連線雖然力量單薄，但能做的事會盡力完成。牛煦庭表示，市政擂台是桃園新選風連線希望選舉回歸討論市政議題的行動，期待市長參選人勇於接招。

牛煦庭公開龜山區的市政題目分別是「棕線捷運進度」、「大崗高中設校」、「通勤族權益」、「煉油廠去留」以及「迴龍跨域治理」。他說，題目先公布就是希望各方代表能夠好好準備、做好功課再來，讓鄉親看到願景、感受誠意，這才是選舉的最大意義，也歡迎所有關心的鄉親朋友能踴躍參與，一起推動地方政治的新選風。

牛煦庭解釋市政擂台辯論規則，時間為6-3-3-3-3的方式進行，分別為申論6分鐘、交叉詰問6分鐘（問答各3分鐘），最後結辯3分鐘，同時開放市民提問應答3分鐘，讓各方代表都有機會回應，詳細規則與進行期程，桃園新選風連線將會與各陣營溝通說明，並將「市政擂臺」辯論邀請書遞交給四位市長參選人，期待各陣營尊重市民，善意回應。

辯論新選風