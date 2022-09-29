仔細觀察身邊人的眼神、語氣、舉動，並從中揣摩對方心意，可以幫助我們更好的處理人際關係。《搜狐網》運勢專欄分享，天蠍座、巨蟹座、雙子座情商高且心思細膩，不僅懂得察言觀色，對每個人事物的判斷也十分精準，因此總能在社交場合中如魚得水、大放異彩。

第三名：天蠍座

天蠍有著彷彿能望穿一切的深邃眼睛，所以他們能夠從別人的言行舉止中，看穿對方的本質與心意，且每次做出的判斷都十分精準，讓人刮目相看，也因為如此，他們在人群中大多扮演著思考者和領導者的角色。

第二名：巨蟹座

巨蟹不僅心思細膩，還擅於觀察，從一個小舉動就能輕易掌握對方的心理變化，不過他們會如此受歡迎，其實和他們的高情商有關，他們懂得察言觀色，但看破不說破，一發現對方有難處便主動伸出援手，這種雪中送炭的溫暖讓人難以忘懷，更為他們帶來許多貴人。

第一名：雙子座

12星座中的社交達人非雙子莫屬，淵博的學識加上能說會道的才華，讓他們在社交場合中如魚得水、大放異彩。別看雙子表面玩心重，其實他們早有謀劃，每到新的社交場合中，他們就會用自己深厚的人際學知識，對現場每個人進行判斷，若是值得深交的朋友，他們就會主動接近、積極交流，擴大自己的人脈，未來陷入險境就不怕沒人幫。