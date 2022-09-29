日前霧峰警分局長李建興獲悉轄區內有民眾生活困頓，偕同地方善心企業家籌募善款10餘萬元，盼助弱勢民眾度過難關。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前霧峰警分局長李建興獲悉轄區內有民眾生活困頓，偕同地方善心企業家籌募善款10餘萬元，盼助弱勢民眾度過難關。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中市霧峰警分局長李建興獲悉轄區內有民眾生活困頓，自掏腰包捐贈慰問金，並偕同地方善心企業家籌募善款10餘萬元，親自拜訪慰問，盼幫助弱勢民眾度過難關；受贈民眾相當感動，頻頻表示感謝。

據了解，此次幫助的對象有3個弱勢家庭，張姓夫妻兩人皆為聾啞人士，平日靠政府補助及社會人士救濟度日；劉婦為獨居者，居住在向大嬸借住的破舊鐵皮屋，全身長滿痘痘、水瘤，令她痛苦不堪，平日靠政府救濟；蔡翁則住在貨櫃屋，生活困苦無依。

霧峰警分局表示，李建興積極推動大里、霧峰地區各項警政治安作為，致力於改善轄區民眾居住環境，對於關懷幫助弱勢族群更是不遺餘力；重陽節前夕，李建興得知霧峰地區有民眾生活困苦，立即商請地方善心企業家籌募善款，也自掏腰包捐贈慰問金，希望透過各界力量幫助這些弱勢家庭稍解燃眉之急，以度過困境。

霧峰警分局指出，此次募款邀集了警友辦事處主任戴儲賢、中友家具負責人廖銘澤、儷豐建設總經理魏麗雅、欣彰天然氣董事長朱河村、品業食品董事長李添華等企業家，以及善心人士蔡小姐、游小姐等人，共籌募10餘萬元，並由李建興親自拜訪表達慰問及致贈急難救助金；受贈民眾看到霧峰分局長竟親自前來慰問，相當感動，頻頻表達感謝。

李建興表示，警察不僅是執法者，更是社會福利工作者，社會角落仍有許多弱勢民眾、獨居老人或遇有急難需要幫助者，警方除全力維護轄區的治、交安外，也主動發掘及關懷弱勢族群，希望藉此善行義舉能發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落、讓社會更祥和美好。