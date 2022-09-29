程曦資訊(6898)9月30日從興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，程曦轉換至興櫃一般板後，不再僅限「合格投資人」買賣，而將開放一般自然人都可進行交易，漲跌幅度、交易方式與交易時間等亦與一般興櫃公司相同。前8月合併營收6.74億元，年增40.9％，主要在於公司DCRM業務經濟規模逐步顯現，加上今年公司接獲多項防疫相關專案合約訂單，以目前在手合約來看，公司今年整體合併營收與獲利均可望再創高峰。

程曦成立於1993年，為國內數位客戶關係管理(DCRM)服務供應商，以顧客關係服務委外營運為主要核心業務，提供客戶關係服務、會員伴銷、顧客流程規劃、系統租賃及數位整合行銷等五大服務項目。2022年5月26日登錄興櫃戰略新板，為國內首家獲准登錄的數位轉型公司。

程曦兩大客戶包括政府單位及企業客戶，目前經常性的年約客戶占整體營收超過8成，年約客戶的續約率9成以上，是目前業界單人平均通話數及客戶滿意度第一名的廠商。公司近期積極發展非專人專線的客服業務，大幅提高服務人員的單位有效通話量，在近期國內疫情持續干擾，人員招募及經營環境困難下，仍繳出近三年年複合成長率超過10％的成績。

程曦自2004年起開始承接勞動部、經濟部、衛福部等政府部門及國營企業民眾服務專線委外服務，至今已累積超過數10個專線服務項目，服務範圍涵蓋食衣住行育樂等各層面。公司憑藉豐富的產業知識與服務經驗，自2012年起開始拓展資訊科技、生技醫藥、美妝保養、交通運輸、生活消費到電子商務等高技術含量的顧客服務市場，多元客戶族群佈局亦是公司營運較不受景氣影響的重要因素之一。

受惠公部門民眾熱線委外服務訂單及大型企業線上客戶關係服務需求，公司今年上半年合併營收5.06億元，稅後淨利0.86億元，分別年增49.83％與37.04％，每股稅後盈餘5.55元。