國道1號北向253.9公里大林路段今中午1點半左右傳車禍事故，現場仍在排除中。（呂妍庭翻攝）

國道1號北向253.9公里大林路段今中午1點半左右傳車禍事故，車流回堵數公里遠。（呂妍庭翻攝）

國道1號北向253.9公里大林路段今中午1點半左右傳車禍事故，一輛大貨車橫躺占據3個車道，車頭嚴重變形，導致該路段僅剩路肩能通行，目前國道警方已派吊車到現場排除，但車流仍回堵數公里遠。