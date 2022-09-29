國1北上大林段大貨車橫躺占車道 北上大塞車 14:282022/09/29 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北向253.9公里大林路段今中午1點半左右傳車禍事故 一輛大貨車橫躺占據3個車道。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向253.9公里大林路段今中午1點半左右傳車禍事故，現場仍在排除中。（呂妍庭翻攝） 國道1號北向253.9公里大林路段今中午1點半左右傳車禍事故，車流回堵數公里遠。（呂妍庭翻攝） 國道1號北向253.9公里大林路段今中午1點半左右傳車禍事故，一輛大貨車橫躺占據3個車道，車頭嚴重變形，導致該路段僅剩路肩能通行，目前國道警方已派吊車到現場排除，但車流仍回堵數公里遠。 沙鹿區向上路下坡 貨車連撞4車測照設備也遭殃 秋冬單車輕旅行正夯 大鵬灣Bike Tour35騎車趣出發 國3竹崎段火燒車 駕駛即時逃出 #國道1 #大貨車 #橫躺 #車道 #吊車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國一北向桃園段車禍！ 1轎車自撞翻覆 1人送醫 10:412022/09/27 社會 大鎪單軌吊車式噴砂機 省時又環保 04:102022/09/29 產業特刊 富強鑫切入新能源車 接單旺 04:102022/09/28 證券．權證 汐止下水道工程怪手惹禍害斷電 弄斷電線桿小貨車遭砸 19:182022/09/27 社會 房車心態準備好了 韋禮安升格人夫 04:102022/09/29 娛樂新聞 驚險！台中沙鹿大貨車疑剎車失靈 4車停紅燈慘遭撞 18:192022/09/28 社會 台中明道中學發起搭捷運 校車減26輛 04:102022/09/28 地方新聞 華德電動巴士 接單再下一城 04:102022/09/28 證券．權證 示範電巴新規 推電池芯國產化 04:102022/09/28 財經要聞 3歲童一上車「坐她大腿摸胸」搶位置 家長僅回：小孩不懂事 17:462022/09/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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