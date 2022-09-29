針對網路上自稱「新竹媽媽」的一篇文章，引起綠白網軍大戰，甚至互嗆「虹衛兵」。對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競辦發言人劉康彥批評，高虹安濫用國家資源拿學位，卻不正面回應而用手機反拍媒體，還縱容網軍攻擊，種種反應顯示她抗壓性低且缺乏同理心，無法做好地方父母官。

劉康彥說，一位媽媽在個人臉書發表圖文，鉅細靡遺分享這8年對新竹市進步的個人觀察，卻受到親高虹安與柯文哲的網友攻擊，甚至起底她的真實地址，被迫下架文章，文章下架後還繼續被高虹安支持者批評抗壓性不足。

劉康彥表示，柯文哲過去的攝影師「金牌霖」昨在臉書公開民眾黨擅長使用的網軍操作手法，過去媒體也揭露批踢踢大量帳號是來自北市府。劉康彥批評，這就是民眾黨、柯文哲和高虹安慣用操作網軍的手法。

劉康彥也說，高虹安從論文爭議到濫用國家資源拿學位，高虹安面對這些批評質疑的反應，竟是拿手機反拍媒體，以「秀手機殼」作為荒唐理由，直言「高虹安才是沒有抗壓性的那個人」。

另外，高虹安還發新聞稿，暗示新竹媽媽臉書刪文是自導自演，劉康彥強調，從這些反應就可以看出，高虹安是無法接受質疑與批評的參選人，不斷考驗新竹市民智慧，劉康彥質疑，這樣沒有同理心的候選人，要如何同理市民、做好地方父母官？