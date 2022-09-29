中央流行疫情指揮中心今天表示，第四批莫德納次世代BA.1雙價疫苗60.5萬劑，已於今日上午抵達桃園國際機場，本批效期至2023年3月30日。指揮中心統計，目前國內次世代疫苗累計接種10萬8356人次。

指揮中心表示，疫苗抵台完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議之優先對象接種追加劑使用。

我國已於去（2021）年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1263.5萬劑到貨。指揮中心統計，次世代疫苗目前累計接種10萬8356人次。

指揮中心昨天已宣布，10月3日起開放第二階段對象接種次世代疫苗，對象包括50至64歲成人、第一類醫事人員、機場港埠人員、居家檢疫人員、航空機組員／船員、機構與社福照護系統人員，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

指揮中心提醒，因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，前往接種時，除需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(3擇1)，及機票，供接種單位核對身分。