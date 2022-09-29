國民黨桃園市長參選人張善政今公布客家政見，並表示桃園客家人口逾90萬人，為全台最多客家人的城市，盼上任後運用數位科技結合傳統文化，打造桃園成為「客家智慧新都」，規畫「全桃客家遊」呈現特有風情，並打造全台最大客家資訊中心加強文化保存；也透過民間合作，廣設客青學院、青年戲團、青年八音班等，傳承傳統藝術。

張善政提出「全球新客都」政策，將規畫全桃客家遊，呈現桃園特有客家風情，打造成全球客家新都。目前全台客語薪傳師超過3000人，其中桃園約有800人，但薪傳都著重在語言，為達「根留客家、根植民心」目標，將加強培育計畫，拓展至戲曲和歌謠等領域。

張善政表示，客語教育須扎根，未來要結合民間力量，廣設青年客家戲團與青年八音班，讓年輕人更認同、投入傳承客家文化，緩解現代客語藝術家年齡層偏高情況，另也要設置「客家學堂」，透過文學、戲曲、歌謠與民間事典等方式振興客家文化。

談及以科技方式幫助客家文創，張善政指出，要打造全台最大客家資訊中心，蒐藏相關文獻、圖書與影音資料，並透過VR技術加強文化保存與傳承。另也要發展精緻客家產業，打造獨特客庄體驗與文創產業，吸引青年返鄉。

張善政也提到，規畫設立「客家青年學院」培育人才，喚醒客家青年對土地的熱愛，讓客青不再是過客，更願投入客家文化的延續；而喜愛美食的張善政，也要推出「客家好食」餐廳認證，創造在地優質客家美食品牌，提升客家餐飲競爭力，朝將桃園打造為全球客家美食城市目標邁進。

張善政強調，客家文化保存與推廣不能只從語言著手，更要從戲曲和歌謠等藝術角度切入，重要的是讓客家青年真正以身為客家人為榮，以身為桃園客家子弟為傲，讓客家文化傳承順利交棒、向下扎根。