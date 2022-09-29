第二式「登階旋轉軀幹操」，站姿，雙手往前平舉，一側腳膝蓋彎曲踏上階梯，雙手及軀幹朝踏上階梯的腳側旋轉，交叉重複做，每回10下。（高市樂活健康診所提供／楊舒婷高雄傳真）

第三式「超人操」，站姿，雙手向上伸展，同時雙腳踮起腳尖，引體向上，雙手擺放向下，雙腳屈膝微蹲，雙手往後擺放，每回10下。（高市樂活健康診所提供／楊舒婷高雄傳真）

面對許多民眾因為疫情久待室內，或是術後不方便行動，專業物理治療師孫偉傑提醒，要避免肌肉質與量逐漸下降，在家就可自行做三式訓練肌力運動，需居隔的民眾更可以在室內自己做，藉由養肌習慣，增強骨骼肌強度。

一位70位的婦人因在家跌倒導致左股骨骨折，術後卻因行動緩慢及缺乏活動力，出現肌力流失及退化，婦人本身瘦小且營養不良，有慢性病病史須長期服用藥物，種種因素都導致肌力流失。

樂活健康診所物理治療師孫偉傑指出，肌力流失若長期忽視不理會，可能引起肌肉的質與量逐漸下降，增加再次跌倒與骨折的風險，嚴重時導致臥床及失能等問題，不可不謹慎，並教導三式訓練肌力運動，增強肌力。

第一式「單腳伸直抬臀操」，平躺、雙膝彎曲、抬臀，其中一隻腳向上伸直，另一腳踩地板，交叉重複做，每回5下。第二式「登階旋轉軀幹操」，站姿，雙手往前平舉，一側腳膝蓋彎曲踏上階梯，雙手及軀幹朝踏上階梯的腳側旋轉，交叉重複做，每回10下。第三式「超人操」，站姿，雙手向上伸展，同時雙腳踮起腳尖，引體向上。雙手擺放向下，雙腳屈膝微蹲，雙手往後擺放，每回10下。

孫偉傑建議，除了透過三式運動外，也可以改善營養的攝取，多攝取蛋白質、維生素D與C，大部分的人同時有骨質疏鬆的問題，可多補充鈣質。平時養成運動養肌的習慣，增強骨骼肌強度，促進活動與身體功能，來維持良好的生活品質。