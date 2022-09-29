因此這次北溪管線的爆炸，不單只是德國和俄羅斯的資產損失，而是好幾個國家的共同損失，北溪集團（Nord Stream AG）總部位於瑞士楚格（Zug），是一間由5家企業所組成的國際財團，成立於2005年，負責規劃、建設和隨後運營兩條穿越波羅的海的1,224公里天然氣管線。

據北溪集團官網資訊顯示，共有5間股東企業所組成，分別是俄國Gazprom International projects LLC（PJSC Gazprom子公司），德國的Wintershall Dea AG（原Wintershall Holding GmbH）、PEG Infrastruktur AG (E.ON)，荷蘭的N.V. Nederlandse Gasunie和法國ENGIE。

俄羅斯天然氣工業股份公司國際項目有限責任公司（Gazprom）持有該管道項目 51% 的股份。德國的2間能源公司各持有 15.5%（佔全部股份31%），而荷蘭和法國2間公司各持有9%。

管道系統的總投資為74億歐元（由於歐元貶值嚴重，近新台幣2277.8億新台幣），投資資金來自Nord Stream的這5大股東，而他們又通過與他們合資企業中的股份成比例的股權出資提供了30%的項目成本，大約70%的資金來自銀行和出口信貸機構的項目融資。

因此這次北溪管線的爆炸，不只造成這5大股東企業損失，包含提供資金給這5間企業的其他第3方企業，俄國投資方、2家德國私營能源公司Wintershall Dea AG和剛被國有化的Uniper，以及奧地利OMV，法國ENGIE和英國、荷蘭殼牌公司，聰明的讀者可能發現，Wintershall Dea AG和ENGIE不是持股人嗎？這2間企業同時是所有人也是債權人。

當各國政府和媒體都在積極相互指控之時，實際上，誰得利誰損失？現在管線不敷使用了，又將有誰能在各種制裁中提供歐洲迫切需要的能源，或將成為最大贏家。