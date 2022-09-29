九九重陽節前夕，同安二奉堂社會關懷協會葉季庭理事長特別於9月29日率領理監事前往屏東縣南州鄉同安村關懷慰問長者。（同安二奉堂提供）

重陽節前夕，同安二奉堂社會關懷協會用愛關懷老人回饋家鄉。（同安二奉堂提供）

重陽節前夕，同安二奉堂社會關懷協會用愛關懷老人回饋家鄉。（同安二奉堂提供）

重陽節相傳是依據《易經》六陰九陽之說。民間在該日有登高的風俗，所以重陽節又稱稱「登高節」。且「九九」諧音「久久」，有長久之意，有祈求長壽和祭祖、敬老崇孝之傳統，故又稱敬老節。

同安二奉堂源自屏東縣南州鄉同安村，奠基於台南市烏竹里，本著飲水思源之心，特準備高級毛毯贈與同安村70歲以上長者，孝敬故鄉父老，敬祝九九重陽，幸福久久。

九九重陽節前夕，同安二奉堂社會關懷協會葉季庭理事長特別於9月29日率領理監事前往屏東縣南州鄉同安村關懷慰問長者，並致贈高級毛毯等賀禮，以彰顯傳統敬老尊賢之美德。這一天秋高氣爽的日子，鄉村長者拿到禮物也倍感溫馨。同安二奉堂將持續結合社會資源提供長輩最優質的關照，讓長輩平安、健康、快樂、長壽的頤養天年。

特別感謝屏東縣議員周碧雲，及南州鄉代表林立協辦此敬老活動，周碧雲議員親切詢問長輩們疫苗施打情形，並關心他們的身體狀況，讓長輩們更加快樂且溫暖。同安二奉堂社會關懷協會在送暖之際，看到阿公、阿嬤有著健朗身體，還有快樂笑聲，感到特別的溫馨。

該協會也將於10月2晚上在台南市永康區烏竹里致贈當地65歲長者高級燕窩禮盒，希望能拋磚引玉，讓社會更祥和。