《遠見雜誌》29日公布「縣市總體競爭力評比」，台中市整體競爭力居六都第二，且在「生活品質」及「永續競爭力調查」2大項目評比為六都第一，台中市政府對此表示，永續的宜居環境已成為城市進步重要指標，身為全台第二大城市的台中，將成為中台灣最具潛力的成立領航者。

《遠見雜誌》針對經濟與就業、教育文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利共9大面向，每年進行各縣市施政評比，台中市今年的總體競爭力與去年同樣列為六都第二、在全國各縣市排名第四。

9大評比項目中，台中市在「生活品質與現代化」方面奪下全台榜首，而在「經濟與就業」方面也奪下六都第二、全台第四佳績，「地方財政」項目評比則從去年的六都第五名提升至今年為六都第三名，至於民眾關切的「治安」今年評比為六都第二、全國第三。市府強調，台中市在9大面向締造歷年來最佳成績，展現台中是民眾最想移居城市的實力。

值得一提的是，《遠見雜誌》今年首度針對「永續發展」項目公布指標排行，台中市在此部分奪下六都第一，《遠見》認為，台中市有直轄市的優勢，且營業事業家數、銷售額皆名列前茅，市長盧秀燕就任後啟動2050淨零碳排目標，積極推動低碳城市、綠電減煤等策略，打造台中「無碳無憂」生活模式，發展潛力無限。

對於這樣的成果，台中市府表示，各種評比都是督促城市進步的動力，尤其近2年獸疫情影響，《遠見雜誌》客觀呈現施政成績，可讓民眾感受到城市治理的成效，台中市是中台灣最具潛力的城市領航者，未來更堅持推動減煤減碳，將朝「永續台中」、「永續建設」、「永續服務」目標前進。