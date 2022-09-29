受汽油價格大跌帶動，澳洲8月消費者通膨緩解，使生活成本壓力可能已經接近到頂的預期升高。

澳洲統計局公布，8月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲6.8%，較7月的年漲7%放緩，並回到6月水準。

不過，7、8月通膨率都遠高於第二季的6.1%，這意味著第三季通膨率可能進一步升溫。季度CPI數據是取決該季3個月的平均值。

澳洲央行將在下周召開貨幣政策會議，市場普遍預期該央行將再次升息50個基點，使基準利率達到2.85%，創下9年新高。

澳洲統計學家David Gruen表示，8月通膨率較7月略為下滑，主要是因為汽車燃料價格下降。汽車燃料價格已從6月的年漲43.3%放緩至8月的年漲15.0%。

由於洪水重創農業部門，8月份的水果蔬菜價格較去年同期上漲18.6%，漲幅較7月提高1倍多。

公用事業的費用也漲不停，但只有在計算季度CPI時才會納入。

為了抑制今年以來不斷飆升的通膨，澳洲央行已將基準利率提高225個基點，市場預期利率最終將升至4.35%。

澳洲央行在9月會議連續第四次升息50個基點，使利率目前升至2.35%，創下2015年來新高。

不過，該央行近來多次釋出可能放緩升息步伐的信號。澳洲央行在上周發布的9月政策會議紀要中指出，為了抑制熾熱的通膨，央行將再次升息，但隨著利率已經接近較為正常的水準，不排除在某個時候放緩升息步伐的可能性。該會議紀要亦重申政策並非處於一條預設的道路上，央行將力求政策平衡，使經濟保持平穩。本月早些時候，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在國會經濟委員會也發表過類似的談話，稱「在某個時候放緩升息步伐或許是合適之舉」，「「到了某個時候，我們顯然不會在每次會議都將利率提高50個基點，而且我們正越來越接近那個時間點」。