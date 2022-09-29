「世紀颶風」伊恩（Hurricane Ian）強襲美東，總統拜登（Joe Biden）卻在此時公開呼籲石油與天然氣業者不要藉著颶風來襲哄抬能源價格，此話一出引起業者反彈，能源專家也直呼，拜登是在玩政治遊戲，趁機攻擊能源產業，天災本來就會造成價格波動。

Fox News報導，拜登周三在一場演講中表示，「我想向石油和天然氣產業的高階主管們發出一個警告，不要以颶風來襲為由提高價格，甚至欺騙美國人民，不要讓我重複再說一次。」

拜登也說，颶風造成生產中斷的影響很小，不足以推高價格，「我的專家告訴我，預估每天只有19萬桶原油，不到2%的產量受衝擊，此時根本不應該漲價。」

諮詢機構The Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn表示，「拜登的舉動令人難以置信但不意外，這是一場政治遊戲，因為當暴風雨來臨時，一定會影響油價，這並不是石油業者在操弄。」

Phil Flynn批評，「拜登政府又一次錯誤指責能源商謀取暴利，如果他們不是不了解這項產業，就是完全不尊重能源行業。」