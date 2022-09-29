由海軍編列73億餘元投入興建的新型兩棲船塢運輸艦，首艦「玉山艦」明天在高雄舉行交艦典禮，蔡英文總統將親臨主持。玉山艦是由台船承建，據了解，為了 改過去運輸艦防空火力不足問題，「玉山艦」在上層甲板，配備由中科院研發的4座8聯裝「海劍二防空飛彈」一次就有32枚飛彈可應付多目標空中攻擊，防空火力相當強大，也令外界驚豔。

中科院研發的海劍二對空飛彈，可有效打擊空中來犯敵機，圖為射擊畫面。(海軍司令部提供)

中科院研發的海劍二對空飛彈，可有效打擊空中來犯敵機，圖為射擊畫面。(海軍司令部提供)

玉山艦單艦配備4座8聯裝「海劍二」防空飛彈，火力強大，未來除成為我兩棲登陸作戰旗艦，也將擔負南海、外島運輸主力。海劍二是國造天劍二型飛彈海基型，有垂直及斜射2種發射模式，斜射款式目前部署在塔江艦，射程可達30至50公里，但垂直發射系統目前仍在測試階段，去年9月曾在我向美採購的MK41垂直發射系統首度成功測試。

海射型與空射型劍二飛彈相較，尺寸大小相近，但海劍二是採摺疊翼設計，便於縮小體積並可由發射箱發射，尾端並加裝了增程加力器及推力向量控制器等，提升射速及精準度。

台船國造的「玉山艦」是海軍萬噸級兩棲船塢運輸艦，使用的是中鋼開發的新一代超強韌軍用鋼板，為高技術門檻的頂尖產品，強度比101大樓或超大型貨櫃輪使用的鋼板高出20％，耐低溫衝擊的溫度更達到零下84℃，遠優於一般陸上結構用鋼零下5℃或海上結構用鋼零下40℃水準，除國艦國造的各型水面軍艦陸續採用外，可滿足潛艦對水下耐壓性的嚴苛要求。

該艦排水量達到10600噸，可負責南海與外島運輸能力，戰時可執行兩棲作戰，具備匿蹤構型、武裝齊全，擁有完整電磁脈衝防護性能。可搭載陸戰隊隊員及兩棲舟車，即時投射兵力支援作戰，並具備臨時野戰醫院級的醫療設備，具體強化海軍「平時能救災，戰時能作戰」的能力。

艦上配備武器系統，包括1座76快砲、4座艦射型天劍2型飛彈、2座方陣快砲系統；甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載673名官兵。

「玉山艦」去年4月下水並由蔡英文命名，蔡英文當時表示，玉山艦除了是海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦外，更是依據國防戰訓需求而設計建造，是國艦國造的另一里程碑，相信有了這艘運輸艦加入，能強化海軍執行任務能力，讓國防力量更加堅實。

蔡英文明天南下主持交艦典禮行程，也將邀總統府記者隨行採訪，見證國艦國造成果。海軍過去就曾有過命名為「玉山」的軍艦，此艦再次命名玉山，蔡英文表示，除代表傳承，也代表中華民國國軍不怕挑戰、克服萬難的精神。