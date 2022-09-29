中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣邊境將如期在10月13日開放國門改為0+7入境檢疫措施，由於疫情仍在高原期，外界憂心開放邊境恐導致疫情飆升，指揮官王必勝表示，影響有限，但口罩禁令仍會維持，暫不考慮解封。

國內疫情正處於高原期，王必勝今天宣部邊境如期於10月13日開放，外界憂心導致變種病毒帶進國門？恐怕會導致疫情飆升。

指揮官王必勝表示，現在本土確診個案是在高原期，疫情不至於到飆升，影響小，且距離13日還有兩週，按照推估，疫情趨勢會再往下。

王必勝指出，以現在入境陽性確診率3%，佔每天確診人數1%以下，就算改成每周15萬人入境，也是這個數字，影響有限。至於變種病毒，他指出，病毒一直在變異，但現在還沒看到有威脅性的新變種病毒出現，會持續觀察。

邊境都開了，那國內的口罩禁令是否跟著解封？王必勝表示，依照現在社區國內感染狀況，還不會開放，目前還在收集資料與討論，至於預估何時檢討口罩機制進行解封，最重要看國內疫情狀況。

王必勝說，評估希望可以達到社區低度流行維持一段時間後再考慮，也有很多專家有不同標準，我們都會參考，總而言之時間未到。

另外，現在坊間量測體溫已經形同虛設，也不是新冠肺炎染疫重要指標，會不會跟著退場？王必勝也坦言，新冠肺炎不是一定會發燒，敏感度上沒有那麼高，但體溫檢測實行很久，現在已經討論是否還要這樣做，討論後再公布。