年底九合一選舉進入倒數，新北市長部分，民進黨派出前交通部長林佳龍對上尋求連任的現任市長侯友宜。入口網站今(29日)起以「你看好誰能勝選新北市長？」為題進行網路民調，截至14時30分止，有2100人投票，結果侯以88.2%領先，林為8.9%，另有2.9%為不知道/沒意見。

該民調調查時間為今起至10/8止，其中一題詢問網友，「侯友宜屢傳要選總統，你認為會對年底新北選情造成影響嗎？」截至今14時30分，結果有13.8%認為一定會、15.1%可能會、39.3%不太會、26.6%絕對不會，另外有5.2%為不知道/沒意見。

至於填寫該份民調的網友居住地，有65.6%來自北部(北北基/桃竹苗)、15.5中部(中彰投)、16.9南部(雲嘉南與高屏地區)、1.8東部(宜花東)，以及0.2離島(金門、澎湖、連江)。