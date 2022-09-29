上季殺入總冠軍賽，卻無緣冠軍獎盃的波士頓塞爾提克，近日傳出總教頭烏多卡(Ime Udoka)與女性工作人員有不正當親密關係遭禁賽1季，團隊士氣大受打擊，而前瘋狂射手楊恩(Nick Young)聽到此事直言，當男人「感到無聊」時就會發生這種事，還加碼自爆曾在菜鳥季時，睡過巫師啦啦隊員，導致對方被開除。

早已淡出NBA賽場的楊恩，轉戰拳擊賽場繼續發展，然而最近頻頻登上媒體版面，他近日又針對綠衫軍主帥烏多卡的不倫醜聞發表看法坦言，「這跟女人沒關係，我想有時當男人感到無聊時，就會發生這種事。」

楊恩還加碼自爆，當時自己還是NBA菜鳥時，曾與巫師2005年新秀布萊奇(Andray Blatche)睡過同一個巫師啦啦隊成員，最後導致對方被開除，「我想她是啦啦隊成員或助理。當我們到健身房時，人們都在指責我們，覺得她被開除是我們的錯。」

事實上，楊恩過去也有「偷腥」的前科，他曾向「嘻哈天使」伊姬亞薩莉(Iggy Azalea)求婚成功，未料2016年3月，當時還是菜鳥的隊友羅素(D'Angelo Russell)錄下他自爆偷吃的對話片段，影片因不明原因外流，最終導致他的婚事告吹，他至今仍耿耿於懷，最近還點名最想與羅素來場拳擊賽。