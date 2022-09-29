根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)電競桌機累計今年1至8月份在義大利與法國兩地，分別以37%及22%市佔率成為當地市場第一；除此之外，宏碁電競桌機同樣在哈薩克累計1至8月份以28%成為銷售冠軍。

宏碁電競產品在歐洲締造佳績，除了北歐四國表現亮眼外，同時也在義大利與法國交出漂亮成績單。宏碁電競桌機主打高效能及獨家的散熱技術；機型外觀更採用符合EMI規範的透明側板，可降低電磁波干擾。宏碁電競品牌Predator為玩家精心設計的效能及配置，滿足追求頂尖設備的菁英玩家，強勁的銷售更凸顯在電競領域的地位。

宏碁本周再宣佈旗下Predator Orion 7000（PO7-650）系列電競桌機產品，將搭載全新第13代Intel Core處理器，以強大的性能進一步提升使用者的桌機遊戲體驗。宏碁指出，Predator Orion 7000是一款專為熱血遊戲鐵粉、與遊戲創作者所設計的可升級電競桌機，並且挑戰高性能多工處理與進階運算性能的極限。

宏碁資訊產品固定運算事業總處長李政達指出，配備全新第13代Intel Core桌上型電腦處理器的Predator Orion 7000，即便是最刁鑽的遊戲也能展現絕佳性能，持續為遊戲玩家提供超越想像的遊戲體驗，也很高興能率先將全新處理器推向市場。