國家通訊傳播委員會(NCC)今(29)日舉行台灣大(3045)合併台灣之星聽證會，除台灣大總經理林之晨親自率隊出席外，台灣之星總經理賴弦五也現身，他以「我是垂危事業總經理」一句話化解現場緊張氣氛，他自稱是在場唯一經歷過3G、4G、5G的頻率標售的總經理，進一步指出，從頻譜釋照標金來看，中華電(2412)持有最多的1800MHz才是黃金頻段。

對於台灣之星一路走來，到如今確定併入台灣大，賴弦五先以「我是垂危事業總經理」化解現場緊張氣氛，他表示，台灣之星與台灣大合併是一個不得不為的決定，台灣之星成立8年以來，經營團隊理念沒有改變，就是給用戶帶來最高CP值的服務，8年來共投入超過800億元經營電信事業，頻率標金321億元，經營團隊盡最大努力提升用戶至280萬戶仍無法轉虧為盈，8年來累積虧損393億元。

賴弦五坦言，一個虧損公司，銀行貸款不易，但電信業投資無法停滯，隨著大業者的削價競爭，合併是不得不的決定，但自去年底宣布合併以來，員工人數流失逾2成，故盼望審查流程更加快速，儘早讓合併案過關。

針對近來超頻議題，賴弦五自詡身為在場唯一經歷3G、4G、5G的頻率標售總經理，他表示，1G以內低頻，並非市場競爭絕對因素，亞太電(3682)一直都是1GHz以內最大業者，但用戶最少，台灣大是3GHz以內是最大的業者，但用戶也落後中華電。

賴弦五認為，1G以內低頻非競爭絕對因素，3GHz以內頻段才是關鍵，尤其1800MHz，而持有1800MHz黃金頻譜，中華電最多，遠傳(4904)次之，這與實際結果也吻合，1800MHz才是市場競爭的黃金頻段。

賴弦五強調，本次台灣大被要求繳回的900MHz，是台灣之星提供4G網路的主要頻段，要是被要求繳回一半，不僅頻率資源浪費，更會損害用戶品質，這是消費者跟台灣之星無法接受的。