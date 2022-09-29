低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

陳小姐檢查出右側(上圖)及左側(下圖)肺葉皆有腫瘤(紅圈處)，為肺腺癌第一期。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗53歲的陳姓婦人平日生活作息正常、沒有抽菸習慣也鮮少下廚，去年年底配合公司體檢，經過電腦斷層檢查，赫然發現是肺腺癌第1期，所幸發現得早，經過2次手術後，陳婦恢復狀況良好，目前已能正常工作與生活，並定期於門診持續追蹤。

陳婦經過檢查發現右側肺上葉有1.2公分的腫瘤，經醫師以微創胸腔鏡手術切除後，病理報告證實為右側肺腺癌第一期。在持續追蹤半年後，發現左側肺上葉出現2公分的毛玻璃樣病變，再次安排微創胸腔鏡手術，並證實為左側肺腺癌第1期。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，常見的肺癌危險因子包含重度吸菸者、有肺癌家族史者、致癌環境、慢性肺部疾病等。國民健康署現在針對重度吸菸或有肺癌家族史，同時願意接受戒菸服務的民眾，提供2年1次免費的低劑量電腦斷層檢查，其優點為影像解析度與靈敏度較高、可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早期肺癌的有效工具。

楊絡勝說，過去傳統肺癌手術傷口大，約20到30公分才能將腫瘤切除，隨著醫療進步，肺癌手術已進入微創階段，此次進行的微創胸腔鏡手術，傷口小、術後疼痛感及併發症少、術後恢復快，幫助病人可以盡早回復正常生活。

楊絡勝醫師提醒，肺癌已連續15年高居國人十大癌症死因之首，也是台灣癌症發生率第2位，由於現在生活充斥著隱藏的致癌因子，加上肺癌初期常常沒有明顯症狀，因此許多病人出現病徵時，多數已是肺癌晚期，大大影響治癒的機會，若能定期接受檢查，及早發現異常並治療，癒後的成果將會大幅提升。