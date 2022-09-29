范少勳（左前起）、顏志琳、尤秋興、林美秀（左後起）、春風、洋蔥、健志。（灰人文化傳媒提供）

春風（左起）、健志、洋蔥、顏志琳、范少勳、林美秀、尤秋興。（灰人文化傳媒提供）

集結三金組合林美秀、動力火車、玖壹壹及范少勳的全新型態真人秀節目《歡迎光臨-等你來家1》，今（29日）首度發布4分鐘的官方宣傳片，過去曾與林美秀合作《命中注定我愛你》的阮經天驚喜現身，讓眾人又驚又喜。

相當重視主題「社區再生」的7人，經過半小時開會討論，拍板定案組成「Chill High High社區再生創意團隊」，但這名稱既繞口又難記，可是讓大家吃足苦頭，每次介紹時都難以統一唸正確，尤秋興還開玩笑說：「你們唸，我就不唸！」讓大家哭笑不得。位於澎湖群島的白沙外海，是一塊寧靜樸實卻被遺忘的小漁村，從出發前眾人完全不知從何而去，看到漁船時，顏志琳緊張的說：「可能會吐耶！」感受的出這是一趟未知且充滿冒險的旅程。

好在，林美秀相當融入當地居民生活，與雜貨店阿姨、村長夫人都有了深厚的好感情，每當她走在巷子時都會迎來居民們的熱情招呼；動力火車也首度站上廟口廣場的舞台車上開口唱歌，這也是他們出道以來，唱過各式各樣場子外，史無前例的一次經驗，更獲得台下鄉親熱情地拍手叫好，擔任島上門面擔當的尤秋興，因為開設的咖啡攤就在碼頭邊營業，每當觀光客上岸就會聽到他招呼叫賣聲，有時他更會一時興起的演唱經典歌《除了愛你還能愛誰》攬客，被粉絲大讚是「行走的CD」，同時也讓業績狂飆。

他們定調該島主題為「耍廢島」，更在港邊打造網美拍攝地標，聯手施工裝修打造而成，尤秋興相對怕生，坦言不擅長與人交談，但卻透過經營動物園、植栽慢慢增加信心，更與兩隻羊兒有了深厚的感情！

這次除了7人賣力經營在地漁村，好人緣的他們，也邀請好友們助陣，包括金馬影帝阮經天、偶像劇女神周曉涵、大海的女兒李霈瑜都前來義氣相挺，關注海洋環保、推廣海廢再生，在長達16天的駐留中，他們使出渾身解術要創造前所未有的綜藝節目新視野。

《歡迎光臨-等你來家1》以「社區再生」全新題材為主題，卡司一次集結金鐘、金馬、金曲三金的吸睛陣容：國民媽媽林美秀、搖滾天團動力火車、本土天團玖壹壹、以及金馬新演員殊榮的范少勳共同主演，7人在澎湖縣的離島員貝嶼拍攝，整整歷時半個月不間斷、時時刻刻都被鏡頭捕捉的拍攝期。10月8日起每周六晚間8點在華視主頻首播上檔、晚間10點在LINE TV、10月9日晚間8點在東森超視接力播出。