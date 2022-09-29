民眾黨立委高虹安爭議話題持續延燒，台北市長柯文哲近日表示，要打高好歹得看看她後面的兩個老闆。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹有感而發，在臉書闡述「柯市長的一席話，否定了高虹安委員的獨立性，也暴露他以男性為尊的刻板認知，對於女性從政者的嚴重輕視。」

沈慧虹臉書文章寫道，「高虹安是獨立個體，不應該依附於誰、也不會是男性主管身邊的附屬品。有機會出來參選市長、爭取為市民大眾服務的機會，本該是一件開心的喜事，沒想到卻被民眾黨用來當成個人的政治籌碼，變成加諸於高委員身上的枷鎖。」她也提及，台灣政治環境長年來以男性為主，自己也出身於以男性為多數的交通領域，但在公眾事務中耕耘多年的經驗，知道不分性別都是共同為理想奮鬥的夥伴、戰友，性別從來不該是阻礙。

「當然，性別也絕對不該被當作政治上籌碼、吸票武器甚至攻擊標的。」沈慧虹說，在這次新竹媽媽被網路霸凌事件上，能看見許多的網友，用她女性身份嘲弄是「地方媽媽」，連女性政治人物的婚姻狀況也被拿來嘲諷攻擊。這些惡意言論，甚至開始出現在挺新竹媽媽的女性KOL版面上。時代不斷往前走，「這些早已過時的沙文主義言論、行為，終究會被時代淘汰。」

該文章短時間內獲得大批網友轉載分享，留言：「好有智慧的發言，這高度才是新竹市需要的市長，這次就看新竹市的智力測驗能不能順利通過了。」