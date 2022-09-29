美國知名說唱歌手酷力歐(Coolio)，以一曲《幫派天堂》廣為人知，也曾奪下葛萊美音樂獎最佳饒舌演出獎，沒想到，酷力歐驚傳在美國時間28日猝死，死亡地點是洛杉磯友人家的廁所內，享年59歲，消息一出令他的歌迷震驚不已。

綜合外媒報導，酷力歐當天是去洛杉磯拜訪朋友，席間去洗手間許久未出來，友人察覺有異後查看，酷力歐卻已倒在地上、明顯失去意識，經通知醫護人員抵達時，立刻宣布死亡。

然而，據酷力歐友人的轉述，事發前未見他身體有異狀。針對猝死原因，據傳酷力歐有長期吸食古柯鹼的紀錄，至於現場也並未發現任何毒品或吸毒用品，且未有任何外力介入。醫護人員則研判，死因是心臟驟停，但死亡的詳情仍待進一步查清。

酷力歐是1980年代末開始饒舌表演，並以女星蜜雪兒菲佛主演的電影「危險遊戲」中的原聲帶《幫派天堂》，成為當時的冠軍曲目而走紅，今日更是已達到10億的播放量。而另外，酷力歐亦曾紅到亞洲，2000年出演香港導演唐季禮執導的《雷霆戰警》，與郭富城、林心如等人同台軋戲，近年來，仍不時受邀音樂節目，對後代的饒舌圈有深遠的影響力。

Coolio, the Grammy-winning rapper, producer and actor best known for his 1995 hit “Gangsta’s Paradise,” has died. He was 59.https://t.co/SvyUj9qX2d pic.twitter.com/Lbi80ablSO — Variety (@Variety) September 29, 2022

Coolio died Wednesday in Los Angeles ... TMZ has learned. https://t.co/EpTqnrwrhq — TMZ (@TMZ) September 29, 2022

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