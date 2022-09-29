國際股市反彈，台股跟隨開高表現，但主要電子權值股走勢疲弱，四大成分股僅鴻海(2317)收漲，台積電(2330)、中華電(2412)、聯發科(2454)小跌，指數終場以13534.26點作收，上漲68.19點，漲幅0.51％，成交金額2131.48億元。

各大類股水泥及半導體類股收跌，而「0＋7」即將正式上路，觀光類股表現優異，漲幅2.3％，另外，電器電纜、汽車類股分別收漲3.83％及3.09％，是今天漲勢強勁的類股。電子股拖累加權股價指數表現，大盤原本上漲185點，但權值股疲弱，盤中指數一度打到平盤，最終台積電尾盤有政府基金影子敲進，跌幅收斂，大盤最後上漲68.19點，整體而言，傳產今天多頭氣勢明顯壓過電、金類股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期電子業雜音不斷，業界砍單、降價消息頻傳，不過新台幣貶值帶來的正面助力，將成為出口廠在景氣下行時的一大支撐，新台幣兌美元匯率第三季以來，貶值幅度逾5％以上，由於貶勢可能延續，為出口導向的業者帶來豐厚收益。統計過往25年台幣貶值超過3％的統計資料，在過去13次經驗中，台幣貶值超過3％，當月指數平均下跌2.91％，不過若觀察下個月指數平均漲跌幅來看，後續平均是上漲1.13％，因此，短線大盤雖然在台幣重挫，指數表現不佳，但預期後續反彈機會大，至於匯兌收益族群主要集中在電子族群中半導體、電子代工、品牌、零組件等相關業者；傳產股中航運、塑化、鋼鐵、汽車零組件、製鞋、工具機有利，若以目前產業趨勢來看，半導體、鋼鐵、汽車零組件、製鞋等景氣展望相對較佳，建議可以往這些面向去挑選貶值受惠股。