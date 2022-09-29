坊間網路購物盛行，不少名醫常遭不肖業者盜圖冒用代言商品。光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部長賴仁淙醫師在臉書指出，近期屢遭不肖廠商冒名販售耳鳴貼，連自己的手機都出現多次詐騙廣告，冒用肖像，盗用改編照片。光田醫院強調，該院賴仁淙部長從未代言任何耳鳴相關產品，籲請民眾別上當。

賴仁淙是國內專門診治耳鳴的名醫，他在臉書指出，想問問律師大國手的臉友們，真的對臉書的詐騙廣告毫無任何辦法可以阻止嗎？每天連自己的手機都出現多次詐騙廣告。冒用我的肖像，盗用改編照片。每天醫院的門診電話接到無數次的詢問電話。很多朋友一直提醒怎麼不反擊呢。

賴仁淙指出，許多朋友上去網站留言說是詐騙，馬上被對方封鎖。對方還假冒他回應醫療問題，公然在網站上賣藥，沒有違反醫療法嗎？許多病人買了耳鳴貼再來掛號，信誓旦旦就認為是他本人。臉書就這樣無法無天，沒有任何機制可以制裁嗎？台灣對這種跨國的社群網站真的就無可奈何嗎？

光田醫院表示，該院耳鼻喉頭頸部賴仁淙部長從未代言任何耳鳴相關產品，如有任何醫療相關需求，請掛號門診遵循正常管道諮詢專業醫師。網路社群購物詐騙層出不窮，請民眾勿輕易相信、勿購買網路上來路不明的產品，以免身體健康受到影響。

警方強調，冒用他人名義可能涉及偽造文書，用他人照片也會有侵害肖像權等，被害人可以提民事損害賠償，但都要先找到人才能提告；被害人可到就近轄區派出所或警分局報案，警方就會循線展開調查，以防有被害人求償，卻又百口莫辯。