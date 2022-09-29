人瑞簡林却精神奕奕，與草屯鎮長簡景賢閒話家常，家人指鎮長到訪她很開心。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮公所每年重陽節前，都會安排草屯鎮立幼兒園小朋友到人瑞家載歌載舞祝壽，十分受長輩歡迎，近兩年受疫情影響，暫停小朋友表演，鎮長簡景賢29日拜訪簡林却(101歲)、李添丁(102歲)及王張彩緞(102歲)等3名人瑞，致贈1萬元的重陽敬老禮金及壽桃壽麵水果禮盒，祝福長輩們平安健康。

南投縣府統計，縣內百歲人瑞有113人（男性39人、女性74人），其中以南投市36人最多，次為名間鄉11人，埔里鎮10人，竹山鎮、草屯鎮、鹿谷鄉各9人，國姓鄉7人，魚池鄉6人，集集鎮5人，中寮鄉及信義鄉各4人，水里鄉2人，仁愛鄉1人。

草屯鎮公所指出，為了發揚崇老敬老美德，貫徹老人福利，2019年起提高重陽節敬老禮金；今年百歲人瑞有9人，百歲以上每人致贈1萬元敬老金，90歲至99歲長者713人，每人6000元敬老金，65歲至89歲長者共1萬7139人，每人2000元敬老金。

簡景賢在山腳里里長陳松茂、草屯鎮民代表陳家財等人陪同下，拜訪山腳里人瑞簡林却，獻上生日蛋糕及1萬元的重陽敬老禮金等，並與人瑞閒話家常；簡林却精神奕奕、對答如流，很開心鎮長到訪，場面溫馨又歡樂。

簡景賢接著拜訪富寮里人瑞李添丁及平林里人瑞王張彩緞，他說，下周二是重陽節，提前為百歲人瑞祝壽，就是希望長輩們都能健康平安，家庭溫馨美滿，實現幸福草屯。人瑞的家人們均表示，長輩每天都保持好心情，而且不挑食，活得開心又健康，可能就是長壽秘訣。