從娛樂線記者轉職YouTuber的關韶文，以頻道《關韶文 關關》在YouTube平台發光發熱，其中職業訪談系列影片更是引發網友高度討論！關韶文輕鬆幽默的主持風格，邀請各行各業的專業人士分享工作心得和趣事，搭配獨特「超魔性」笑聲，讓網友一窺不同職業的堂奧。

最新推出的職業訪談影片，邀請到永慶房屋文山區賴正浩店長現身說法，分享房仲工作內容及趣事，賴正浩退伍後第一份工作就是永慶房屋房仲經紀人，他笑稱：「選擇業務工作，就要選擇總價最高的啊！」影片中，賴正浩破解了許多房仲工作的迷思、分享工作的成就感、永慶房屋的新人福利，也給予想要選擇房仲工作的求職者一些建議。

影片上線後獲得網友們的廣泛好評，網友直呼：「賴店長有股可愛的幽默感」、「前九個月每月五萬的新人福利好高！」賴正浩笑著說，很開心有機會能讓更多人認識房仲工作，影片播出後手機訊息量突然暴增，許多朋友、客戶及同事都說拍得超真實、一點也不做作，就是現實生活中的賴正浩！

我也能當業務嗎？永慶房屋用「誠實」+「科技」贏得認同

你印象中的房仲是什麼樣子？是經常在路邊發傳單，還是穿梭在社區間帶看房子的模樣呢？關韶文分享他對房仲工作印象，需要一直打電話、帶民眾看屋，但最後可能都沒有成交。

賴正浩分享到，每一份工作都有辛苦的地方，但是在永慶房屋做業務一點也不難！因為我們秉持著「先誠實再成交」的精神，提供消費者完整透明的房市行情資訊，自然獲得民眾信賴；再加上便捷的科技工具，科技化系統每日派發精準工作任務、給予工作方向，經紀人可以用手機即時服務客戶、完成工作，效率更加倍，以上優勢加乘讓永慶房屋的經紀人從來不缺乏服務機會，因此成交的機會高，許多新進經紀人入行第二、三個月就迎來第一筆成交。

永慶最強新人福利！連關韶文都讚嘆太幸福了

關韶文替新鮮人發問：「既然做業績不難，那有什麼樣特質的人適合加入房仲業呢?」 賴正浩以資深房仲的口吻答道：「天生我才必有用！每個人有不同特質，每個人在這個行業，都有機會有傑出的表現，永慶房屋也規劃完整的薪獎、福利制度。」

永慶房屋針對新進業務人員提供前9個月每月5萬收入保障，不需要業績達標才能領，也不需綁約；也不會巧立各種名目抵扣；就算中途離職，也不會追討，從學習房市專業知識、客戶應對等等，都有一對一師徒制指導，加上永慶講求團隊合作的企業文化，在工作過程中不用怕單打獨鬥，同事之間都相當樂意交流心得、提供建議，遇到狀況時同事能隨時補位、相互支援，不存在互相搶業績的刻板印象。

賴正浩店長秉持永慶房屋「先誠實再成交」的精神，提供消費者完整透明的房市資訊。(圖/永慶房屋提供)

每一筆成交背後都是不同的故事 房仲工作拓展眼界增加歷練

賴正浩分享，身為房仲，幫助消費者解決住的問題，同時能帶給自己滿滿的成就感。他曾幫助一家五口找到理想中的家，因想住得離孩子學校近一點，先勉強找了一間小套房，但五個人擠在小套房打通鋪睡覺十分不便，賴正浩得知需求後，快速協助找到合適的房子，後來也與客戶變成好朋友。還曾像一場及時雨一樣，幫助做生意失利的大老闆，在房子被法拍之前，以接近行情價格售屋，讓他能順利還債。

賴正浩補充：「在這個行業你會看到很多人努力生活，而自己的專業和付出是具有影響力的，不只幫助人，還能獲得成就感。房仲的工作不只是協助買賣雙方圓滿成交，也能從每一次的房屋買賣中，窺見許多感動的生命故事，增加自己的人生歷練。」

關韶文也鼓勵有夢想、有抱負的人可以考慮房仲工作，為自己圓夢。永慶房屋提供業務新進人員前9個月每月5萬收入保障，持續招募不中斷，提供多元職缺，歡迎應屆畢業生、轉職者為自己開創高薪之路。