行政院院長蘇貞昌今天指出，即日起開放3＋4全程1人1室，預計10月13日實施0＋7，入境免居家檢疫，持有2日內快篩陰性也可外出工作，我國在疫情前平均每天有600餘名移工入境，外界關心，實施0＋7是否有包括移工？勞動部官員表示，目前仍在與指揮中心討論，如果移工入境0＋7且持有2天內陰性快篩證明，是否能比照國人外出工作，仍待指揮中心拍板。

據統計，由於我國邊境持續管制，我國移工人數從2019年的71萬8058人，下滑至2021年的66萬9992人，隨著開放專案引進移工，截至今年8月為止，移工人數已達70萬4655人。

由於現行3＋4制度中，移工仍要在防疫旅館住滿7天才能工作，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良說，目前規劃雇主應在移工入境前為其尋找一人一室的住處，入境後0＋7如果移工也持有2日內快篩陰性證明，也可以比照國人外出工作，但具體細節仍待指揮中心拍板定案。