民進黨新竹市長參選人沈慧虹29日舉辦香山記者會，沈慧虹說，香山一直是竹市的靠山，未來將打通客雅大道向東延伸，打造香山生活藍綠帶，推動香山工業區轉型，提供青創勇氣金及專案補貼二代接班技術升級等方式，從交通、生活、產業及地方創生等4大面向，繼續讓香山發展。

沈慧虹29日在市議員陳建名、劉康彥、曾資程、李妍慧、鄭美娟、施乃如，議員參選人林盈徹、劉彥伶陪同下，舉行「香山4大升級」政策記者會，現場也請來香山鄉親及在地好店家共同參與。

竹魚水產老闆許志豪介紹自己返鄉接手烏魚子養殖事業的故事，他說返鄉創業十年，受到許多幫助，市府也提供機會及舞台，他也認為，地方政府推廣的力度和廣度，真的會影響產業的發展。

沈慧虹表示，香山一直是新竹最大的靠山，過去8年，她與市府團隊努力打通延宕30年的公道三路、新闢三姓橋路，改造青青草原、賞蟹步道，也設立華德福實驗學校，「永恆之丘」更獲德國紅點設計獎肯定。

過去是從基礎建設下手，改善交通、整理觀光廊帶、發展香山產業，而沈慧虹29日則提出「香山4大升級」政見，未來將打通客雅大道向東延伸，並打造公道三沿途、香山國小東側、油車溝3條綠帶，及香山油車溝1條藍帶。

她也將持續推動香山工業區立體化及傳產升級，轉型為「香山精密機械園區」，同時也透過香山工業區服務中心，提供單一諮詢窗口。另外，也會推動青創勇氣金，搭配傳產升級、智慧農業的專案補貼，同時也會設置專案輔導窗口，協助返鄉青年解決創業問題，也讓香山產業更有活力。