英國女王辭世後，也改變了王室繼承順位。

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世後，73歲的查爾斯終於繼位，成為英國史上登基年紀最大的君主。

據《內幕》（The Insider）網28日報導，王室歷史學家柯妮格（Marlene Koenig）說，查爾斯就像英國王位的「看守者」。儘管女王在位超過70年，創下最久紀錄，但查爾斯心理明白，自己在位的時間和母親沒得比，但仍將履行職責，為後代子孫確保王位還能繼續存在。

女王1952年登基時，查爾斯才3歲，幾乎終身都在見習。柯妮格說，有鑑於他的年紀，查爾斯心理很清楚，自己在位還有多少時間。

柯妮格指出，他明白，自己在位的時間會比較短，但還是要盡力而為。他知道，自己是40歲的長子威廉，還有9歲長孫喬治的王位守護者。

事實上，查爾斯在繼位後的第一次演說中便誓言，在上帝所賜予他的餘生中，將堅守憲法原則。而倫敦大學大學學院（University College London，UCL）智庫「憲法小組」（Constitution Unit）名譽高級研究員莫里斯（Bob Morris）說，在某種程度上，所有的君主都是繼承人的王位守護者。他說，總有人會取代他們，這是再肯定也沒有的了。

莫里斯說，儘管查爾斯並不年輕，但他留給威廉夫婦的時間還是很有用，那有助於他們為繼位做準備。而柯妮格說，無論查爾斯在位到不到20年，那都能給威廉準備的機會。她同時指出，這可以讓威廉暫時不用承擔身為英王的重責大任，有時間當個好爸爸，和凱特一起扶養3名子女。

相對的，柯妮格說，威廉和查爾斯相比，顯然在位時間會長得多。