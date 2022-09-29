為推廣智慧農業與自動化農機，高雄市政府農業局每年於「好農無限+ 100種省工方法」YouTube頻道製作短片介紹推播。今年度以智慧農機與省工機具為主軸拍攝4部影片。智慧農機分別有：旗山區水蓮農場使用的「智慧水氧感測機」，可監測影響水蓮生長最重要的四項指標，包含：溫度、酸鹼度、導電度及溶氧量，同時將生長環境數據資料化便於日後分析，對於建立水蓮合適的栽培管理有很大的幫助。

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一為阿蓮區木瓜園裡運作的「光積程式手機監控app」，有了這組監控系統，農民不在田區也能利用手機做到自動灑水降溫及施肥灌溉、並可查看是否有病蟲害前兆；導入智慧化管理，人力已逐漸轉變以管理方面為主，農事輕鬆完成省事又省工。

省工機具有：六龜區禾畝農創的「乘坐式除草車」，不只可以除草，還擁有把樹枝粉碎的功能，展現一台機器兩種功用的優點，操作上簡單易上手；作業上也比原本的除草機所需時間快將近4倍，高效率又輕鬆。最後一項為：杉林區桃旺農園的「無蒂小番茄清洗風乾SPA機」，以往遇雨天小番茄採收完需花上2天的時間風乾並以人工一顆顆擦拭髒污處，有了這台量身打造的SPA機，在作業上只需要2小時且1人即可獨力完成，對比傳統方式需要2天以上且3人作業，節省許多時間。導入自動化農機不僅減輕農民勞力負擔，更能紓解農村勞動力不足及降低產銷成本提升市場競爭力。

依據國發員會研究調查及推估指出，臺灣各產業均已開始面臨缺工的嚴峻挑戰;而對原本需要密集勞動力的農業來說，更是雪上加霜。近年來高雄市政府農業局積極推動農業自動機械化與導入智慧農業，逐漸將農業科技化應用於各種農作物管理，不僅可降低人力需求，使田間管理更輕鬆有效率，累積智慧化數據也能協助農民對作物生長、病害防治等，準確判讀及修正，以達成精準農業目標。

農業局持續透過「好農無限+100種省工方法」YouTube頻道更新介紹日新月異的智慧農業設施與自動機械化省工妙招，鼓勵農業從業人員改良原耕作方式，期望導入機械設備應用及智慧化經營方式來減省人工投入、紓緩缺工問題，進而提升農業生產作業效率，達到高效省工的農事作業。想看更多省工影片 可以到 YouTube搜尋「好農無限十 」頻道 https://reurl.cc/QbLkrO 尋找省時省工又省錢的智慧務農方法。