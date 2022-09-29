資深音樂人袁惟仁2018年腦溢血昏倒，2020年又因跌倒再次昏迷，醫師判斷已接近「植物人」狀態，沒想到陳文茜今（29日）凌晨在臉書發文「整理遺照」時，竟在與袁惟仁的合照寫著「走了」，消息一出引發軒然大波，也讓前妻陸元琪動態受到關注。

對於袁惟仁突然傳出死訊，袁惟仁的兒子袁義透露父親目前一切都平安，感謝大家關心，前妻陸元琪則透過經紀人回應：「老師在休養中，家人照顧」，雖然澄清是不實傳聞，卻也讓她的近況受到關注，只見日前PO文強調「再怕的事都不怕了」，原來是女兒遇到蟑螂急忙求救，當下她直接「啪一個」就輕鬆解決，也回想起以前相當怕蟑螂，還曾光著身子求救，沒想到生完兩個小孩後，整個像變了一個人似的，什麼事都能自行搞定。

對此，網友紛紛留言：「歲月磨練變強大了」、「為母則強啊」、「因為你環境讓你變堅強了，因為責任讓你不再害怕」、「當媽後都變厲害了」、「成長了，也更堅強了，很棒」、「沒了靠山只能自強，現實這就是生活」、「環境和生活會讓人成長，人生學會堅強感恩包容都是成長養份」。

陳文茜剛也修改與袁惟仁的合照文字，只見她修改為：「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歳。旁邊的小胖，如今他病倒了。為他祈福。」並向網友解釋，「我半夜吃安眠藥，自己「走了」，記錯，太粗心。非常抱歉。」