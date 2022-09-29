丹麥王室昨（28）日宣布，丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）拔除8名孫子中其中4人的王子、公主頭銜，同時也不得再尊稱為殿下，原因是希望賦予4名王孫更大的空間塑造自己的生活。不過其中被摘除頭銜的尼古拉王子及費利克斯王子的母親反應女王的決定「令人震驚」，讓王子們感覺自己「被排擠」。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《快報》（Express）、美國《時人》（People）雜誌報導，丹麥王室昨日發布聲明宣布，目前歐洲碩果僅存的女王、丹麥女王瑪格麗特二世已經拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的「王子」、「公主」頭銜，同時4人不能再使用「殿下」（His/Her Highness）尊稱，自2023年1月1日起，4名王孫只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵及女爵頭銜。

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜。由左至右依序為：費利克斯王子（Prince Felix）、瑪麗王妃（Princess Marie）、尤阿金王子、雅典娜公主（Princess Athena）、亨瑞克王子（Prince Henrik）、尼古拉王子（Prince Nikolai）。（資料照／TPG、達志影像）

被摘除頭銜的是23歲的尼古拉王子（Prince Nikolai）、20歲的費利克斯王子（Prince Felix）、13歲的亨瑞克王子（Prince Henrik），以及10歲的雅典娜公主Princess Athena），前兩者是尤阿金王子與前妻亞歷山德拉伯爵夫人（Countess Alexandra）所生，兩人於2005年離婚，尤阿金王子2008年與瑪麗王妃（Princess Marie）再婚，生下亨瑞克王子及雅典娜公主。

丹麥王室指出，女王的決定「與近年來其他王室以不同方式進行的變革相當」，女王希望藉此為4位孫子創造更大的架構，讓他們形塑自己的生活，不用受限於隸屬於丹麥王室伴隨的特殊考量及責任。

聲明也指出，2008年4月，瑪格麗特二世就授予兒子們、兒子配偶及孫子們蒙佩扎伯爵、女爵頭銜，2016年女王又宣布，王儲費德瑞克王子（Crown Prince Frederik）的長子克里斯汀王子（Prince Christian）成年後能夠領取國家年金。

丹麥王室指出，拔除4名王孫頭銜的決定並不影響4人的繼位順位，他們的繼位順序依序為7至10。女王的決定也不適用於王儲費德瑞克王子的4名子女。

尼古拉王子（Prince Nikolai，上圖右）、費利克斯王子（Prince Felix，上圖左）擁有高顏值。（資料照／TPG、達志影像）

針對女王摘除4名王孫的頭銜，作為尼古拉王子及費利克斯王子的母親，亞歷山德拉伯爵夫人透過幕僚發布聲明表示，「我們對這項決定感到困惑，我們感到難過，同時也很震驚。」她形容這項決定猶如「晴天霹靂」，「孩子們感覺被排擠，他們不理解為什麼他們的身份被剝奪了。」

據悉尤阿金王子5月就被告知這項決定，並且親自「參與」、「主導」整個作業程序。

尼古拉王子（Prince Nikolai）、費利克斯王子（Prince Felix）的生母，擁有華裔血統的亞歷山德拉伯爵夫人（Countess Alexandra）。（資料照／TPG、達志影像）

《時人》雜誌指出，丹麥王室這波精簡王室人員的決定，與近幾年來歐洲其他王室的做法類似，例如瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）在2019年10月宣布，次女瑪德琳公主（Princess Madeleine）及長子卡爾菲立普王子（Prince Carl Philip）的兒女將不再是王室的正式成員。

尼古拉王子（Prince Nikolai）有高顏值。圖為2020年1月他為DIOR走秀。（資料照／TPG、達志影像）

值得注意的是，尼古拉王子及費利克斯王子擁有高顏值，因為出眾的外型受到關注，並且進入時尚圈、成為模特兒，他們本身也有華裔血統，母親亞歷山德拉伯爵夫人出生於香港，中文名字為文雅麗，她的父親是中英混血，母親有伊朗及印度血統，因此過去又有媒體稱尼古拉王子為「華裔王子」。