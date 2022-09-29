文化大學廣告學系畢業班為響應「國際聾人節」，作為大專院校第一個藉擁有元宇宙元素的「Gather Town」虛擬空間，設計了有趣的唇語闖關遊戲，讓大眾感受聽障朋友們在生活與工作中的辛苦。活動設計別具意義，上線3天吸引網友踴躍參與，觸及人數快速突破3000人。

文大廣告系畢籌組活動設計者王子亭表示，雖然社會上已有許多針對聽障族群打照的友善規則及科技，但團隊成員身為「心觀世代」，仍觀察社會上還是存有諸多不便，為了讓每個人都能了解與他人溝通時的不便，決定製作一個遊戲，讓社會大眾皆能感同身受。

王子亭指出，遊戲之所以打造誠具備元宇宙元素的「Gather Town」虛擬空間，是希望可以結合「元宇宙」的概念在其中，能夠讓每個人在疫情生活無法輕鬆見面的情況下，給予一個舒適的空間不僅進行遊戲，也能彼此交流互動自己的感受和想法。

文大廣告系系主任鈕則勳提到，同學能藉「元宇宙」的概念和節日作結合，藉虛擬社群遊戲來讓參與的網友感受到聽力不方便朋友們的辛苦，確實有其意義；第一，不僅將最新的元宇宙概念融入實際的活動操作中，讓參與者體驗。第二，也讓活動參與者知道與了解了「國際聾人節」，同時也能更同理的協助聽力不方便的朋友。鈕則勳更特別肯定活動籌劃的同學，他們不斷地尋找適合的平台介面，精心設計遊戲的橋段，及藉遊戲要給參與者能連結此節日的啟示；確實付出了非常多的心力，才能夠精彩的打造出這大專院校第一個和元宇宙有關的創意節日行銷活動，非常值得肯定。

文大廣告系畢籌組說明，「Gather Town」是能進行會議及人際交流等活動的線上虛擬實境平台，團隊打造出虛擬場景-餐廳，可以看見由所有的玩家扮演聽力不方便的服務生，以像素風在不同的空間內自由移動，關主扮演要點菜的客人，藉著唇語出題目進行點菜依據，也能與其他虛擬替身見面，比起單純使用視訊鏡頭的互動，動手打造屬於自己的天地並設身處地地感受到聽力不方便的朋友生活周遭的不便，讓疫情底下的我們遠端不孤單！網友紛紛表示：「結合餐廳場景好酷！」、「第一次知道有這麼酷的平台可以使用！」、「聽力不方便的朋友真的辛苦了」

文大廣告系34屆畢業展「心觀世代NuSight Generation」，命名以後疫情環境為背景，說明了我們日常的生活模式已與以前大不相同，元宇宙的元素也悄悄的融入在我們的生活中，「心觀」不只是眼睛在觀察，聆聽聲音也是觀察的一部分，希望通過這個企劃讓大家感受缺少聆聽後該如何「心觀」，結合「國際聾人節」讓大家去感受聾人的生活，並且用他們的生活方式去用心觀察更多的細節。「用心觀察」已是現在的主流，文化廣告系不僅為網路聲量全國第四名，更被譽為最具職場即戰力的科系，透過自媒體的社群影響力，以Gather Town創新的手法大玩元宇宙行銷結合貼近生活的場景，以輕鬆的方式並抱持著理解和尊重的心讓大眾認識「國際聾人節」。

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